Hernán Barcos señaló que la ausencia de Carlos Zambrano será dura para la vuelta entre Alianza Lima vs U. de Chile. Foto: composición LR/Pase Filtrado

Alianza Lima se complicó en Matute y no pasó del 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El resultado no fue el esperado para los blanquiazules y ahora deberán viajar a Coquimbo en busca de una victoria que los meta entre los cuatro mejores del campeonato. Al término del partido, Hernán Barcos tomó la palabra y brindó su opinión sobre el rendimiento del equipo íntimo. Además, aprovechó para referirse a la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo.

El 'Káiser' vio la roja después de que le metió un fuerte codazo a Charles Aránguiz en los primeros minutos del complemento. Al respecto, Barcos evitó referirse si debió irse o no del campo, pero dejó en claro que su ausencia se hará sentir en el encuentro de vuelta.

Hernán Barcos lamentó expulsión de Carlos Zambrano en el empate de Alianza Lima

"Difícil de hablar, no estuve en la jugada para saber si es o no expulsión. Le puede pasar a cualquiera y lamentablemente hoy le pasó a Carlos y obviamente nos duele", señaló Hernán Barcos en zona mixta.

Asimismo, señaló qué le faltó a Alianza Lima para sacar un resultado en el Alejandro Villanueva. "Necesitábamos ganarlo, pero no se pudo. Creo que el primer tiempo hicimos los méritos para ganarlo, pero después el segundo no jugamos tan bien. Ellos tuvieron un poco más el control, nos faltó claridad, el último pase, profundidad. Debemos seguir trabajando", acotó.

Finalmente, aseguró que irán a buscar el partido a Chile, a pesar de que reconocen que será una sede complicada. "Sí, la llave está abierta. Sabemos que es una cancha difícil, pero sabemos que podemos ir a ganarlo también", añadió.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.