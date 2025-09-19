Alianza Lima se complico en Matute y solo empató 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con esta igualdad, los blanquiazules deberán ir a Coquimbo con la única consigna de conseguir un triunfo para meterse en la siguiente fase del torneo. Una de las jugadas más comentadas del partido en el Alejandro Villanueva fue la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo. El 'León' vio la roja tras propinar un duro codazo al volante Charles Aránguiz en la mitad de la cancha.

En Chile, no han dejado pasar desapercibida este momento y han criticado fuertemente a Zambrano por su violento a accionar. Justamente, el medio TNT Sports comparó la falta del defensor íntimo con una que cometió en el 2015 contra el mismo jugador.

Medio chileno cuestionó falta de Carlos Zambrano contra Charles Aránguiz

A través de redes sociales, dicho portal recordó que no es la primera vez que Zambrano y Aránguiz protagonizan un fuerte cruce. En la Copa América 2015, durante un Perú vs Chile, el 'Káiser' también fue expulsado por meter una dura patada en la espalda al histórico futbolista sureño. "Pasan los años y hay cosas que no cambian", comentaron en su cuenta de X.

Posteriormente, relataron los hechos de aquel partido. "Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la 'U'. En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo", añadieron.

Publicación de TNT Sports Chile sobre Carlos Zambrano. Foto: X.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.