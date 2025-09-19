HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

La prensa de Chile se remontó hasta el 2015 para recordar que no es la primera vez que Carlos Zambrano ve la roja por cometer una dura infracción contra Charles Aránguiz.

Carlos Zambrano fue expulsado minutos después de iniciado el segundo tiempo. Foto: composición LR/difusión
Carlos Zambrano fue expulsado minutos después de iniciado el segundo tiempo. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima se complico en Matute y solo empató 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con esta igualdad, los blanquiazules deberán ir a Coquimbo con la única consigna de conseguir un triunfo para meterse en la siguiente fase del torneo. Una de las jugadas más comentadas del partido en el Alejandro Villanueva fue la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo. El 'León' vio la roja tras propinar un duro codazo al volante Charles Aránguiz en la mitad de la cancha.

En Chile, no han dejado pasar desapercibida este momento y han criticado fuertemente a Zambrano por su violento a accionar. Justamente, el medio TNT Sports comparó la falta del defensor íntimo con una que cometió en el 2015 contra el mismo jugador.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

lr.pe

Medio chileno cuestionó falta de Carlos Zambrano contra Charles Aránguiz

A través de redes sociales, dicho portal recordó que no es la primera vez que Zambrano y Aránguiz protagonizan un fuerte cruce. En la Copa América 2015, durante un Perú vs Chile, el 'Káiser' también fue expulsado por meter una dura patada en la espalda al histórico futbolista sureño. "Pasan los años y hay cosas que no cambian", comentaron en su cuenta de X.

Posteriormente, relataron los hechos de aquel partido. "Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la 'U'. En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo", añadieron.

Publicación de TNT Sports Chile sobre Carlos Zambrano. Foto: X.

Publicación de TNT Sports Chile sobre Carlos Zambrano. Foto: X.

PUEDES VER: Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: Es una verguenza

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.

Notas relacionadas
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

LEER MÁS
Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
Hernán Barcos expresó su duro pesar tras expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima ante la U. de Chile: "Nos duele"

Hernán Barcos expresó su duro pesar tras expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima ante la U. de Chile: "Nos duele"

LEER MÁS
Guillermo Viscarra explicó cómo influyó la expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima ante U. de Chile: "Nos complicó"

Guillermo Viscarra explicó cómo influyó la expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima ante U. de Chile: "Nos complicó"

LEER MÁS
Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Deportes

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota