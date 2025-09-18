HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Deportes

Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: "Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta"

Alianza Lima no logró vencer a U. de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un duelo marcado por la expulsión de Carlos Zambrano.

Matías Zaldavia dio su análisis del partido contra Alianza Lima.Foto: captura de ESPN
Matías Zaldavia dio su análisis del partido contra Alianza Lima.Foto: captura de ESPN

Alianza Lima no pudo superar a U. de Chile en el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un partido lleno de emociones de principio a fin. Sin embargo, la expulsión de Carlos Zambrano terminó complicando más de lo esperado a los blanquiazules, obligando al técnico Néstor Gorosito a replantear el esquema para sostener el empate.

Por su parte, Matías Zaldivia, jugador del ‘Romántico Viajero’, analizó el encuentro y destacó que fue un partido muy disputado, señalando que hasta la expulsión el trámite había sido parejo. Asimismo, lamentó no haber podido sacar provecho de la superioridad numérica y expresó su opinión sobre el partido de vuelta, que se jugará sin público y en un estadio distinto.

PUEDES VER: Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

lr.pe

¿Qué dijo el jugador de U. de Chile tras el partido contra Alianza Lima?

"Si, por ahí, nos queda la espina de haber hecho un gol de visitante, llevar la ventaja a casa que son muy importante, pero bueno, estos partidos son muy parejos, hasta la expulsión, fue de ida y vuelta. Son dos equipos que juegan bien a la pelota y hoy se dio un partido así, peleado", explicó en un primer momento.

Sobre el partido de vuelta: "Para nosotros nuestra gente es muy importante, más de lo local, nos hacemos sentir mucho, nos toca jugar sin público en otra cancha y hay que acatar, vamos a tener que ir a jugar a Coquimbo y pasar esta fase que será muy complicada", agregó.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Alianza Lima en el partido de vuelta ante la U. de Chile para clasificar en la Copa Sudamericana 2025?

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Tras el partido de ida, Alianza Lima deberá viajar a Chile, específicamente a Coquimbo, para disputar el duelo de vuelta el jueves 25 de setiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por DGO.

Notas relacionadas
Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

LEER MÁS
Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"

Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"

LEER MÁS
Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

LEER MÁS
Perú perdió contra Chile y pone en riesgo el pase a semifinales: Matadorcitas cayeron 3-2 por el Sudamericano sub-17

Perú perdió contra Chile y pone en riesgo el pase a semifinales: Matadorcitas cayeron 3-2 por el Sudamericano sub-17

LEER MÁS
Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Deportes

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota