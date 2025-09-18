Alianza Lima no pudo superar a U. de Chile en el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un partido lleno de emociones de principio a fin. Sin embargo, la expulsión de Carlos Zambrano terminó complicando más de lo esperado a los blanquiazules, obligando al técnico Néstor Gorosito a replantear el esquema para sostener el empate.

Por su parte, Matías Zaldivia, jugador del ‘Romántico Viajero’, analizó el encuentro y destacó que fue un partido muy disputado, señalando que hasta la expulsión el trámite había sido parejo. Asimismo, lamentó no haber podido sacar provecho de la superioridad numérica y expresó su opinión sobre el partido de vuelta, que se jugará sin público y en un estadio distinto.

¿Qué dijo el jugador de U. de Chile tras el partido contra Alianza Lima?

"Si, por ahí, nos queda la espina de haber hecho un gol de visitante, llevar la ventaja a casa que son muy importante, pero bueno, estos partidos son muy parejos, hasta la expulsión, fue de ida y vuelta. Son dos equipos que juegan bien a la pelota y hoy se dio un partido así, peleado", explicó en un primer momento.

Sobre el partido de vuelta: "Para nosotros nuestra gente es muy importante, más de lo local, nos hacemos sentir mucho, nos toca jugar sin público en otra cancha y hay que acatar, vamos a tener que ir a jugar a Coquimbo y pasar esta fase que será muy complicada", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Tras el partido de ida, Alianza Lima deberá viajar a Chile, específicamente a Coquimbo, para disputar el duelo de vuelta el jueves 25 de setiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por DGO.