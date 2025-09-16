HOYSuscripcion LR Focus

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

El 'Caballito' recordó cómo se produjo el altercado con la 'Foquita' cuando compartieron equipo en Alianza Lima hace unos años. Agregó que en ese momento "sintió que su ídolo se había ido".

Paolo Hurtado no quiso confirmar si llegó a los golpes con Jefferson Farfán. Foto: composición de LR/captura de Doble Punta/YouTube
Paolo Hurtado no quiso confirmar si llegó a los golpes con Jefferson Farfán. Foto: composición de LR/captura de Doble Punta/YouTube

En el último semestre del 2022, el mediocampista Paolo Hurtado tuvo un accidentado paso por Alianza Lima. Más que el título de la Liga 1 que ganó aquella temporada, los hinchas recuerdan sobre todo su pelea con Jefferson Farfán, un hecho que fue muy comentado en su momento y del que se sigue hablando hasta el día de hoy.

Si bien el 'Caballito' ya había hablado en algunas oportunidades acerca de dicho episodio de forma superficial o bien para negar los rumores, recientemente reveló la causa que lo llevó a entrar en conflicto con el exdelantero: una presunta falta de respeto de su parte.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Clausura: 'No es Erick Noriega'

lr.pe

Hurtado sobre pelea con Farfán: "Sentí que mi ídolo se había ido"

En el programa de YouTube 'Doble Punta', Hurtado dejó entrever que la buena imagen que tenía de Farfán se borró debido a que sintió cómo este le faltó el respeto, aunque no quiso ahondar en mayores detalles.

"No me gusta hablar de eso... Para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto a pesar de que yo le tenía mucho aprecio como jugador, porque para mí es el mejor jugador que he visto por todo lo que ha hecho y lo que ha demostrado. Pero un día me faltó el respeto y sentí que mi ídolo se había ido. Lo veía así porque él había salido de Alianza y yo lo tenía arriba siempre", dijo el 'Caballito'.

Pese a todo, aseguró que luego del incidente no hubo resentimiento de su parte. "Si lo veo, lo saludo. Lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Prefiero no hablar de eso (si hubo golpes). Cuento lo que pasa y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba…", agregó.

PUEDES VER: Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Son decisiones del profesor'

lr.pe

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la pelea con Paolo Hurtado?

Al contrario de Hurtado, Farfán sí ha sido más reacio a hablar acerca de la pelea. La única vez que se refirió a ella fue cuando bromeó con André Carrillo, al cual le respondió entre risas que el volante "sí le había pegado".

