EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Deportes

Perú vs Bolivia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: horarios y canales para ver el debut en Villa El Salvador

El formato del Sudamericano permite que los dos mejores equipos de cada grupo avancen a las semifinales, donde se disputarán final y tercer puesto. Perú será anfitrión y va por el cupo mundialista ¡Sigue las incidencias en La República Deportes!

Perú se mide a Bolivia en el debut del Sudamericano de Vóley Sub 17. Créditos: Omar Neyra
Perú se mide a Bolivia en el debut del Sudamericano de Vóley Sub 17. Créditos: Omar Neyra

La selección peruana de vóley quedó lista para jugar contra Bolivia, en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la primera fecha del Sudamericano de Vóley Sub 17. El sexteto nacional, liderado por el entrenador Antonio Rizola, debuta este miércoles 17 de setiembre a las 5:30 pm. Asimismo, Latina será el canal exclusivo que estará a cargo de llevar las incidencias del importante cotejo.

El prestigioso torneo juvenil de vóley servirá para impulsar este deporte en Sudamérica y encontrar a las nuevas figuras del sexteto nacional. Además, el campeonato brinda 3 cupos al Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile. La República Deportes calienta la previa del vital duelo.

PUEDES VER: "Estamos atrás de Chile": DT de Perú en vóley hace crudo análisis sobre situación del equipo en Sudamérica

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por el Sudamericano de Vóley?

  • Perú: 5:30 p.m.
  • Bolivia: 6:30 p.m.
  • En Colombia: 5:30 p.m.
  • En Ecuador: 5:30 p.m.
  • En Chile: 6:30 p.m.
  • En Venezuela: 6:30 p.m.
  • En Brasil: 7:30 p.m.
  • En Argentina: 7:30 p,

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

lr.pe

¿En qué canales juega Perú vs Bolivia por el Sudamericano de Vóley?

El encuentro entre Perú y Bolivia se transmitirá EN VIVO por televisión a través de Latina, disponible en los canales 2 y 702 HD. Las personas que prefieren el streaming pueden seguir la Confederación Sudamericana de Vóley e incluso en la página web (www.voleysur.org) Es importante destacar que las incidencias del partido también la tendrás en La República Deportes.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez habló sobre las polémicas desconvocatorias de Álex Valera en la selección peruana: "Me dijo que cuente con él"

lr.pe

¿Cómo es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17 en Perú?

Los dos equipos más destacados de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se enfrentarán el líder de una zona contra el subcampeón de la otra. Los ganadores de estos encuentros se medirán en la gran final, mientras que los que queden en el camino lucharán por el tercer puesto. Solamente los 3 primeros clasificarán al Mundial de Chile.

PUEDES VER: Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

lr.pe

Lista de convocadas para disputar el Sudamericano de Vóley con Perú

  • Mireya Maldonado (Armadora)
  • Fernando Pinto (Exterior)
  • Danna Silva (Central)
  • Tamara Galdos (Opuesta)
  • Valentina Valera (Exterior)
  • Cielo Quispe (Opuesta)
  • Sofia Olavarría (Exterior)
  • Dara Herrada (Central)
  • Kaori Mendoza (Líbero)
  • Brianna Odria (Exterior)
  • Milagros Solis (Exterior)
  • Kiara Lazo (Central)
  • Marcela Manrique (Armadora)
  • Vannia Adrianzén (Líbero)

