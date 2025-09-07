Luego de su buena participación en la Copa América y la Copa Panamericana 2025, los hinchas de la selección peruana empezaron a ilusionarse con un resurgir del vóley nacional bajo las órdenes del entrenador Antonio Rizola.

En medio de la definición de Mundial de Vóley 2025, el estratega habló sobre el rendimiento de la selección de Brasil y reparó en la estatura que tiene las jugadoras que disputaron el certamen. En ese sentido, el técnico señaló que, a diferencia de estos países, el conjunto incaico debe enfocarse en el aspecto técnico.

Antonio Rizola y su crudo análisis sobre la realidad de Perú

"Si no somos tan altos, tenemos que mejorar técnicamente. No es en la selección nacional que se mejora técnicamente. Es en los clubes, trabajo de bases y formación. No estoy culpando a nadie. En Brasil se trabaja con mucho cuidado en la formación técnica, acá en Perú se confundió un poco cuando se habla de que el voleibol se aprende jugando 6 contra 6 todos los fines de semana (...)", manifestó al inicio de la conversación con el programa '+Vóley'.

Antonio Rizola afirmó que, en estos momentos, las 'Matadoras' se encuentra por detrás de selecciones como Chile y Colombia a nivel sudamericano. "Técnicamente, estamos atrás de Chile, Argentina, Brasil y Colombia; jamás estuvimos atrás de Colombia, pero ellos cambiaron la mentalidad para trabajar técnicamente", afirmó.

Rizola pide apostar por la formación de menores

Por otra parte, el experimentado entrenador brasileño fue claro al mencionar que el cambio de mentalidad que propone se debe hacer desde el trabajo que se realiza en divisiones menores.

"Aquí estoy un año, cinco meses y cuatro días proponiendo esto. Proponiendo que se cambie el trabajo técnico. No quiero sacar mi responsabilidad. No tenemos una punta en la selección, que sea una eximia receptora. Esto no es contra ellas, es porque no fueron preparadas. Los culpables somos nosotros, los entrenadores que no las preparamos así", concluyó.