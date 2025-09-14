La selección peruana de vóley femenino sub-17 será anfitriona en el Sudamericano de la categoría. Desde el próximo miércoles 17 de septiembre, las 'Matadorcitas' dirigidas por Marcelo Bencardino buscarán uno de los tres boletos que otorgará este certamen al Mundial 2026, en Chile.

El Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, albergará todos los partidos del torneo. Siete países de la región, divididos en dos grupos, participan de esta edición. Perú integra el grupo A, en el cual se enfrentará a Bolivia y Chile.

Fixture de Perú en Sudamericano de Vóley sub-17

Así se jugará la fase de grupos de este Sudamericano de Vóley sub-17. Las semifinales, partidos por el quinto y tercer puesto, y la final, se jugarán entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Fecha 1 (miércoles 17 de septiembre)

Argentina vs Venezuela | 3.00 p. m.

Perú vs Bolivia | 5.30 p. m.

Brasil vs Colombia | 7.30 p. m.

Fecha 2 (jueves 18 de septiembre)

Argentina vs Colombia | 3.00 p. m.

Perú vs Chile | 5.30 p. m.

Brasil vs Venezuela | 7.30 p. m.

Fecha 3 (viernes 18 de septiembre)

Bolivia vs Chile | 3.00 p. m.

Argentina vs Brasil | 5.30 p. m.

Colombia vs Venezuela | 7.30 p. m.

Perú jugará dos partidos en la fase de grupos de este Sudamericano. Foto: FPV

¿Dónde ver los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley sub-17?

La transmisión de todos los encuentros de este Sudamericano sub-17 estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Convocadas de Perú al Sudamericano de Vóley sub-17

Estas son las 14 jugadoras convocadas por el brasileño Marcelo Bencardino.

Armadoras: Mireya Maldonado, Marcela Manrique

Exteriores: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría, Brianna Odría, Milagros Solís

Centrales: Danna Silva, Dara Herrada, Kiara Lazo

Opuestas: Tamara Galdos, Cielo Quispe,

Líberos: Kaori Mendoza, Vannia Adrianzén.