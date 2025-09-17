Perú vs Chile EN VIVO por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido?

Perú se enfrentará a Chile este jueves 18 de septiembre desde las 5.30 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley Sub-17 2025. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, recinto con capacidad para 5.000 espectadores. Este encuentro podrá seguirse a través de la señal de Latina, tanto en televisión abierta como en su página web. Asimismo, también podrás encontrar la cobertura en La República Deportes.

¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Sudamericana de Vóley 2025?

El encuentro está programado para empezar desde las 5.30 p.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.30 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 6.30 p.m.

Argentina, Uruguay: 7.30 p.m.

Brasil: 7.30 p.m. (hora de Brasilia)

¿Dónde ver el Perú vs Chile por la Sudamericana de Vóley 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub-17 2025 será transmitido EN VIVO y DIRECTO por televisión a través de Latina (canales 2 y 702 HD). En cuanto al streaming, los encuentros podrán seguirse mediante la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley, así como por la app y el portal web de Latina.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por la Sudamericana de Vóley 2025?

Perú y Chile se enfrentarán este jueves 18 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Se espera un gran partido de principio a fin, y la selección peruana buscará obtener un resultado favorable.