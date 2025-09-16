HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

José Carlos Fernández no olvida la polémica eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Venganza es una palabra fuerte, pero..."

'Zlatan' lanzó un potente 'gancho' a la Universidad de Chile previo al decisivo partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin duda, el partido entre ambos clubes podría cerrar un importante ciclo.

'Zlatan' lanzó dardo a U de Chile previo al partido por Copa Sudamericana. Foto: Lr/La Fe del Cuto
'Zlatan' lanzó dardo a U de Chile previo al partido por Copa Sudamericana. Foto: Lr/La Fe del Cuto

José Carlos Fernández sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima al revelar que todavía no olvida el polémico partido ante Universidad de Chile por la Copa Libertadores 2010. Además, calentó la previa de los cuartos de final en Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito quieren seguir haciendo historia a nivel internacional, aunque en el Torneo Clausura están dejando algunas dudas.

'Zlatan', 15 años después, quiere cobrarse la revancha contra Universidad de Chile. El exfutbolista se muestra optimista y advirtió que será un partido picante, pero aliancistas tiene chances reales para acceder a una histórica semifinal de Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez habló sobre las polémicas desconvocatorias de Álex Valera en la selección peruana: "Me dijo que cuente con él"

lr.pe

¿Qué dijo José Carlos Fernández sobre Alianza Lima?

José Carlos Fernández confesó que nunca pudo olvidar el partido ante Alianza Lima."Venganza es una palabra muy fuerte, pero sí sería lindo cobrarnos la revancha tras esa eliminación injusta. Será un partido lindo para ir a verlo. No tengo ninguna duda que la gente lo vivirá a mil, sobre todo con este condimento que vuelve a nacer desde ese partido que todos los aliancistas estamos recordando", reveló en TV Perú.

Asimismo, el recordado delantero fue claro y contundente al mencionar que Alianza Lima puede pelear la clasificación a la semifinal del segundo torneo más importante de Sudamérica. "Han armado un equipo con hombres y nombres. Hay futbolistas que han competido internacionalmente en selecciones o clubes importantes, y hoy ponen toda esa experiencia al servicio del equipo", sentenció 'Zlatan'.

PUEDES VER: Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

lr.pe

Alianza Lima: "Hay que ir paso a paso"

El futbolista chileno fue prudente ante la pregunta sobre si parten como favoritos en esta llave por cuartos de final y señaló que ven el partido con moderación.

"Estar la U. de Chile uno debe aspirar al máximo. Tenemos que ir paso a paso, son partidos muy trabados, por algo los equipos llegan a esta instancia. Vamos a tomarlo con mesura, ir partido tras partido, si bien hemos dado pasos muy grandes, tenemos que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Iremos a Perú a ganar y cerrar de manera positiva la llave", sostuvo.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Para los íntimos, será la oportunidad de cobrarse una revancha histórica por la controvertida eliminación, a manos del mismo rival, en octavos de final de la Copa Libertadores 2010.


