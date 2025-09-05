HOYSuscripcion LR Focus

El 'picante' mensaje de José Carlos Fernández tras la confirmación del Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana: "A cerrar ese círculo"

A través de su cuenta de X, José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, dejó un mensaje ‘picante’ en alusión al polémico partido entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Libertadores 2010.

José Carlos Fernández compartió un curioso mensaje en sus redes sociales recordando el encuentro entre la U. de Chile y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010.
José Carlos Fernández compartió un curioso mensaje en sus redes sociales recordando el encuentro entre la U. de Chile y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010. | Foto: Composición LR/ Facebook de U. de Chile/ Líbero

La Conmebol confirmó que la U. de Chile avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Independiente de Avellaneda, por lo que será el próximo rival de Alianza Lima. Cabe recordar el incidente ocurrido en el estadio Libertadores de América, en Argentina, donde hinchas tanto de los Azules como de los Diablos Rojos resultaron heridos tras hechos de violencia protagonizados por seguidores de ambos equipos.

Los Rojos responsabilizaron a la barra rival por los incidentes que derivaron en la suspensión del partido, mientras que los chilenos argumentaron que, al ser visitantes, no tenían la misma responsabilidad que el club local. La resolución generó todo tipo de reacciones entre ambas escuadras. Sin embargo, una que llamó particularmente la atención fue la del exjugador de Alianza, José Carlos Fernández, quien, a través de su cuenta de X, dejó un mensaje ‘picante’ en el que recordó el partido entre los blanquiazules y la U. de Chile por la Copa Libertadores 2010.

PUEDES VER: Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

lr.pe

¿Qué mensaje publicó José Carlos Fernández tras la confirmación del Alianza Lima vs U. de Chile?

“Confirmado ya quién será el rival, a cerrar ese círculo”, fue el mensaje que dejó el popular ‘Zlatan’ en su red social. La publicación hizo alusión a la polémica eliminación de los blanquiazules en 2010. Aquella noche del 7 de mayo, José Carlos Fernández había anotado un doblete que acercó a su equipo a la clasificación.

José Carlos Fernández dejó un 'picante' mensaje en su cuenta de X tras confirmación de Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana. Foto: X de José Carlos Fernández

José Carlos Fernández dejó un 'picante' mensaje en su cuenta de X tras confirmación de Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana. Foto: X de José Carlos Fernández

Sin embargo, pocos minutos después, un tanto de Felipe Seymour, inicialmente anulado por posición adelantada, fue convalidado tras la intervención del árbitro principal, quien cambió la decisión de su asistente. La resolución desató la furia de los jugadores y del comando técnico de Alianza Lima, que protestaron con evidente molestia, al considerar que se trató de una injusticia arbitral.

