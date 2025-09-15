Alianza Lima quiere dejar atrás la dura caída ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura y ahora se prepara para lo que será su primer partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U. de Chile. El equipo de La Victoria iniciará de local esta llave ante los Azules, que vienen de golear a Colo Colo y ganar la Supercopa de Chile. Nicolás Guerra, delantero del Romántico Viajero, habló en la antesala de este duelo clave por el torneo Conmebol.

En conferencia de prensa, el atacante de 26 años resaltó el camino recorrido por Alianza Lima hasta el momento y aseguró que el encuentro será bastante disputado y trabado. Pese a ello, se mostró confiado en dar el golpe en Lima.

¿Qué dijo el delantero de U. de Chile sobre partido con Alianza Lima?

"Ellos llegaron a esta instancia al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran equipo, va a ser difícil, va a estar peleado. Vamos a planificar el partido, vamos a ir a jugar y a ganar, esa es nuestra idea. En estas instancias ya no hay partidos fáciles, si bien tenemos algo en contra que será sin jugar sin nuestra gente, tenemos que hacernos fuertes sabiendo que nos apoyarán de todos lados", declaró ante los medios post victoria ante Colo-Colo.

En otro momento de la rueda de prensa, Guerra fue consultado sobre cómo ve al equipo de Néstor Gorosito previo al partido teniendo en cuenta que viene de perder ante Deportivo Garcilaso por 4-3 en Matute, a lo que respondió que este cotejo por Sudamericana será bastante distinta debido a todo lo que implica jugar un partido continental.

"Al final es un partido de Copa, son muy diferentes (al de la liga local), el gusto, la instancia, uno se sacrifica en esta instancia, yo creo que no se deja pasar ninguna oportunidad, así que va a ser un partido muy duro, muy disputado, de detalle. Entonces, más allá de la realidad de repente que venga un equipo u otro, son partidos muy anexos a todo lo que pasa afuera, así que vamos a jugarlo, va a ser duro, trabado y lo vamos a ganar", contestó.

Delantero de U. de Chile sobre si son favoritos ante Alianza Lima: "Hay que ir paso a paso"

El futbolista chileno fue prudente ante la pregunta sobre si parten como favoritos en esta llave por cuartos de final y señaló que ven el partido con moderación.

"Estar la U. de Chile uno debe aspirar al máximo. Tenemos que ir paso a paso, son partidos muy trabados, por algo los equipos llegan a esta instancia. Vamos a tomarlo con mesura, ir partido tras partido, si bien hemos dado pasos muy grandes, tenemos que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Iremos a Perú a ganar y cerrar de manera positiva la llave", sostuvo.

¿Cuándo juegan Alianza Lima contra U. de Chile?

El partido entre ambos equipos se jugará este jueves jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El escenario de este enfrentamiento será el estadio Alejandro Villanueva.