HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     
Deportes

Delantero de U. de Chile habla sobre derrota de Alianza Lima ante Garcilaso y advierte previo a duelo por Sudamericana: "Iremos a ganar"

Nicolás Guerra, jugador de U. de Chile, fue consultado sobre cómo visualiza a Alianza Lima tras la caída de local ante Deportivo Garcilaso y remarcó que será un partido muy trabado.

U. de Chile llega al partido ante Alianza Lima tras ganar la Supercopa de Chile. Foto: composición LR/captura de Club Universidad de Chile/Liga1 Te Apuesto
U. de Chile llega al partido ante Alianza Lima tras ganar la Supercopa de Chile. Foto: composición LR/captura de Club Universidad de Chile/Liga1 Te Apuesto

Alianza Lima quiere dejar atrás la dura caída ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura y ahora se prepara para lo que será su primer partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U. de Chile. El equipo de La Victoria iniciará de local esta llave ante los Azules, que vienen de golear a Colo Colo y ganar la Supercopa de Chile. Nicolás Guerra, delantero del Romántico Viajero, habló en la antesala de este duelo clave por el torneo Conmebol.

En conferencia de prensa, el atacante de 26 años resaltó el camino recorrido por Alianza Lima hasta el momento y aseguró que el encuentro será bastante disputado y trabado. Pese a ello, se mostró confiado en dar el golpe en Lima.

PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: 'Al que le alcance estará'

lr.pe

¿Qué dijo el delantero de U. de Chile sobre partido con Alianza Lima?

"Ellos llegaron a esta instancia al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran equipo, va a ser difícil, va a estar peleado. Vamos a planificar el partido, vamos a ir a jugar y a ganar, esa es nuestra idea. En estas instancias ya no hay partidos fáciles, si bien tenemos algo en contra que será sin jugar sin nuestra gente, tenemos que hacernos fuertes sabiendo que nos apoyarán de todos lados", declaró ante los medios post victoria ante Colo-Colo.

En otro momento de la rueda de prensa, Guerra fue consultado sobre cómo ve al equipo de Néstor Gorosito previo al partido teniendo en cuenta que viene de perder ante Deportivo Garcilaso por 4-3 en Matute, a lo que respondió que este cotejo por Sudamericana será bastante distinta debido a todo lo que implica jugar un partido continental.

"Al final es un partido de Copa, son muy diferentes (al de la liga local), el gusto, la instancia, uno se sacrifica en esta instancia, yo creo que no se deja pasar ninguna oportunidad, así que va a ser un partido muy duro, muy disputado, de detalle. Entonces, más allá de la realidad de repente que venga un equipo u otro, son partidos muy anexos a todo lo que pasa afuera, así que vamos a jugarlo, va a ser duro, trabado y lo vamos a ganar", contestó.

Delantero de U. de Chile sobre si son favoritos ante Alianza Lima: "Hay que ir paso a paso"

El futbolista chileno fue prudente ante la pregunta sobre si parten como favoritos en esta llave por cuartos de final y señaló que ven el partido con moderación.

"Estar la U. de Chile uno debe aspirar al máximo. Tenemos que ir paso a paso, son partidos muy trabados, por algo los equipos llegan a esta instancia. Vamos a tomarlo con mesura, ir partido tras partido, si bien hemos dado pasos muy grandes, tenemos que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Iremos a Perú a ganar y cerrar de manera positiva la llave", sostuvo.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: 'Se juega muy poco tiempo'

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima contra U. de Chile?

El partido entre ambos equipos se jugará este jueves jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El escenario de este enfrentamiento será el estadio Alejandro Villanueva.

Notas relacionadas
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Papa León XIV sorprende al posar con camiseta de Alianza Lima tras obsequio de George Forsyth: "Nuestra Alianza es eterna"

Papa León XIV sorprende al posar con camiseta de Alianza Lima tras obsequio de George Forsyth: "Nuestra Alianza es eterna"

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Papa León XIV sorprende al posar con camiseta de Alianza Lima tras obsequio de George Forsyth: "Nuestra Alianza es eterna"

Papa León XIV sorprende al posar con camiseta de Alianza Lima tras obsequio de George Forsyth: "Nuestra Alianza es eterna"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de septiembre, según IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

DT de la U. de Chile va por Alianza Lima tras golear a Colo Colo: "Tenemos que volver a ganar el jueves"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota