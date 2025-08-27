HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Cuál es la 'deuda pendiente' que tiene Alianza Lima con la U. de Chile, su posible rival en Copa Sudamericana?

Alianza Lima quiere cobrarse la revancha contra U de Chile por un imborrable recuerdo entre ambas escuadras hace más de una década en un prestigioso torneo Conmebol.

Alianza Lima quiere revancha contra Universidad de Chile. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima quiere revancha contra Universidad de Chile. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima espera con ansias el próximo rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras la suspensión del partido entre Independiente y U de Chile. La Conmebol, en los próximos días, tendrá que resolver ese grave problema que surgió en la fase final del torneo continental. Sin embargo, los hinchas blanquiazules viene esperando hace buen tiempo a Universidad de Chile.

El conjunto de Gorosito tiene la oportunidad de cobrarse la revancha luego de casi 10 años del polémico partido entre Alianza Lima vs U de Chile por los octavos de final en la Copa Libertadores. Los aliancistas se fueron eliminados con la sensación de que el árbitro les robó el partido.

PUEDES VER: Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

lr.pe

¿Qué pasó entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Libertadores 2010?

Un potente remate desde fuera del área del volante chileno Seymour impactó en un defensor del equipo rival, desviándose por encima del arco defendido por George Forsyth. La acción fue anulada por el juez de línea, lo que provocó la indignación de los aficionados presentes en el estadio Monumental. Los seguidores, junto al cuerpo técnico y los jugadores de la Universidad de Chile, se acercaron al árbitro para solicitar una revisión de la decisión tomada, aunque no existía el VAR y durante varios minutos de presiones sucedió lo impensado.

El DT Gustavo Costas se mostró indignado en la la conferencia de prensa, tras la eliminación. "El juez de línea me dice a mí: 'es offside' y luego cuando lo van a apretar los jugadores chilenos, hasta el comando técnico, convalida el gol. Por el bien del fútbol algo se tiene que hacer. La FIFA no se puede quedar cruzada de brazos. Queda muy sucio todo. El fútbol queda muy manchado", sentenció el recordado técnico aliancista.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún lanza rotundo mensaje en su regreso a la selección peruana: "Es importante que aparezcan nuevas caras"

lr.pe

¿Qué pasó en el Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025?

Desde los primeros minutos del encuentro ya se informaba que los seguidores de la U. de Chile comenzaron a lanzar objetos hacia la zona donde se encontraba la hinchada de Independiente, específicamente en el área que suele ocupar la barra de los Diablos Rojos de Avellaneda. Pese a que la situación comenzaba a agitarse, no pasó a mayores.

Sin embargo, todo comenzaría a cambiar minutos después. Durante el entretiempo, se reportó que adeptos de la U. de Chile prendieron fuego a algunas butacas del Estadio Libertadores de América. Ya en el único de la segunda mitad, la violencia escaló. Tras escucharse una explosión, el árbitro decidió suspender el juego de inmediato, mientras los disturbios en las gradas continuaban y los jugadores se dirigían a los vestuarios. Lamentablemente, los hinchas sacaron su lado más salvaje y se forme una enorme batalla campal.

