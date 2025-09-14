Alianza Lima cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso en el reinicio de la Liga 1 y complicó seriamente sus chances de quedarse con el Torneo Clausura 2025. Los íntimos volvieron a dejar dudas en el certamen doméstico, sobre todo de local, a diferencia del nivel mostrado en la Copa Sudamericana, donde clasificaron a cuartos de final. Carlos Zambrano, quien no participó del duelo ante el Garci tras ser suspendido por 2 fechas por la CD-FPF, trató de explicar por qué el equipo blanquiazul muestra performances distintos en cada competición.

Según explicó en una entrevista para 'Fútbol en América', la Copa Sudamericana es un torneo diferente en el que los equipos suelen salir con una propuesta de juego más ofensiva y no defensiva, como los equipos de la Liga 1.

Zambrano y su opinión sobre rendimiento de Alianza Lima en Liga 1 y Sudamericana

"Es otro tipo de torneo. En Sudamericana o Libertadores todos los equipos salen a proponer y a jugar, no salen a meterse atrás. Cuando vienen a Matute los clubes vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien. En la Sudamericana son partidos de ida y vuelta, donde ambos equipos proponen y no se meten atrás, entonces hay espacio para ambos equipos", argumentó.

Tras ser consultado por las pocas posibilidades que ahora quedan tras sumar una nueva derrota en el Torneo Clausura, aseguró que aún quedan partidos por jugar y no todo está definidio. "Se complica, pero falta bastante, cualquier cosa puede pasar", apuntó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se alista para recibir a U. Católica de Chile por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. El partido se jugará este jueves 18 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).