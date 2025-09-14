HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Zambrano harto de las quejas de Universitario y Alianza Lima en la Liga 1: "Ya aburre sinceramente"

El defensor, quien no estuvo presente en la derrota 4-3 de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, despotricó contra Universitario por constantes reclamos contra el arbitraje.

Carlos Zambrano fue suspendido por 2 fechas tras la sanción después del clásico. Foto: composición LR/Fútbol en América
Carlos Zambrano no se guardó nada y alzó su voz contra Universitario y el arbitraje. El defensor de 36 años no estuvo presente en la derrota de Alianza Lima por 4-3 ante Deportivo Garcilaso, ya que fue sancionado por 2 fechas tras los incidentes del clásico en la jornada pasada. Esta vez decidió no quedarse callada para expresar su molestia por los castigos y las quejas que realizó el equipo crema después del partido que se jugó en el Estadio Monumental.

En principio, el 'Káiser' señaló que está aburrido de que el fútbol ya no pueda tener la misma euforia de antes porque después los equipos piden sanciones para los jugadores o cuerpo técnico. Además, cuestionó a Jordi Espinoza, juez del clásico, por los hechos que relató en su informe final.

Zambrano arremete contra la 'U' y al arbitraje tras el clásico

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas. Es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero es algo muy incómodo para el club y para nosotros como jugadores", declaró en un principio.

Asimismo, arremetió contra Espinoza y señaló que se equivoca con la sanción a Renzo Garcés. "Creo que Jordi (Espinoza) se está equivocando o creo que está mintiendo, pero los árbitros tienen la de ganar. Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros", agregó.

"Estuve al lado de Renzo (Garcés), nunca habló una lisura. El árbitro en su informe dijo que habló malas palabras y es mentira. Los audios están ahí, podría demostrarlo. Hoy en día, Alianza y la U son los que más se quejan, sobre todo los de allá. Se están quejando por todo y ya aburre sinceramente. Hay que jugar al fútbol. Lo que pasa en el campo debe quedarse en el campo. El fútbol se está dañando mucho con el tema del Var, el informe de los árbitros. O sea, nada me costaba a mí quejarme o poner mi denuncia que la tribuna me estaba escupiendo o mentando la madre. Pero sería una estupidez, una burla. O que el árbitro me tocó y me empujó", agregó.

Zambrano sobre el nivel de Alianza Lima en el torneo peruano

Cuando fue consultado sobre por qué Alianza Lima es otro equipo cuando la Sudamericana, el 'León' aseguró que esto se debe a la propuesta de los equipos. A nivel internacional, los clubes salen a proponer, mientras que en la Liga 1 la mayoría se defiende.

"Es otro tipo de torneos. En Sudamericana o Libertadores, todos los equipos salen a proponer y a jugar, no a meterse atrás. Cuando vienen a Matute, la mayoría de equipos vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien. Pero Sudamericana, los partidos son de ida y vuelta, donde ambos equipos proponen y no se meten atrás, siempre hay espacio para los dos equipos", concluyó.

