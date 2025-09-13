Universitario vs Alianza Lima: horario y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2025

La última vez que Universitario y Alianza Lima se enfrentaron fue en la final del Torneo Apertura Femenino 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra.

Universitario vs Alianza Lima disputarán un partidazo este domingo 14 de setiembre por la punta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El clásico tendrá lugar en las instalaciones de Campo Mar U, a partir de las 3.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de señal de Movistar Deportes y América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que prepara La República Deportes.

El choque entre los equipos de José Letelier y Andrés Usme será clave para el desarrollo el certamen, pues ambas escuadras se encuentran igualadas en el primer lugar con 21 unidades.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El clásico femenino entre Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido por América Televisión a través de sus canales 4 y 704. Asimismo, podrás seguirlo por su plataforma de streaming América TVGO. Es preciso indicar que también puedes verlo por la cobertura de Movistar Deportes y Movistar Play.

Pronóstico de Universitario vs Alianza Lima femenino

Según las principales casas de apuestas, Universitario es favorito para vencer a Alianza Lima en esta ocasión.

Betano: gana Universitario (2,40), empate (3,25), gana Alianza (2,60)

1XBet: gana Universitario (2,34), empate (3,56), gana Alianza (2,49).

Últimos partidos de Universitario vs Alianza Lima femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.