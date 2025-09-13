HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Deportes

Universitario vs Alianza Lima: horario y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2025

Las Leonas y las victorianas se verán las caras en la fecha 8 del Torneo Clausura. Sigue AQUÍ la transmisión del U vs Alianza Lima femenino.

La última vez que Universitario y Alianza Lima se enfrentaron fue en la final del Torneo Apertura Femenino 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra.
La última vez que Universitario y Alianza Lima se enfrentaron fue en la final del Torneo Apertura Femenino 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra.

Universitario vs Alianza Lima disputarán un partidazo este domingo 14 de setiembre por la punta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El clásico tendrá lugar en las instalaciones de Campo Mar U, a partir de las 3.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de señal de Movistar Deportes y América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que prepara La República Deportes.

El choque entre los equipos de José Letelier y Andrés Usme será clave para el desarrollo el certamen, pues ambas escuadras se encuentran igualadas en el primer lugar con 21 unidades.

PUEDES VER: Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: 'A utilizar todas nuestras armas'

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El clásico femenino entre Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido por América Televisión a través de sus canales 4 y 704. Asimismo, podrás seguirlo por su plataforma de streaming América TVGO. Es preciso indicar que también puedes verlo por la cobertura de Movistar Deportes y Movistar Play.

Pronóstico de Universitario vs Alianza Lima femenino

Según las principales casas de apuestas, Universitario es favorito para vencer a Alianza Lima en esta ocasión.

  • Betano: gana Universitario (2,40), empate (3,25), gana Alianza (2,60)
  • 1XBet: gana Universitario (2,34), empate (3,56), gana Alianza (2,49).

PUEDES VER: Alianza Lima anunció histórico traspaso en el fútbol femenino: por primera vez exportará a jugadora hacia la liga argentina

lr.pe

Últimos partidos de Universitario vs Alianza Lima femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Universitario 0-2 Alianza Lima | 22.06.25
  • Alianza Lima 0-0 Universitario | 18.06.25
  • Alianza Lima 0-1 Universitario | 11.05.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 30.08.24
  • Universitario 0-2 Alianza Lima | 25.08.24.
Notas relacionadas
Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: "A utilizar todas nuestras armas"

Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: "A utilizar todas nuestras armas"

LEER MÁS
FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

LEER MÁS
¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

HOY, Perú vs Portugal por Copa Davis 2025 EN VIVO: punto a punto del partido en el Lawn Tennis

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota