Filtran desoladora imagen de Paolo Guerrero en el Estadio Nacional durante la derrota de la selección Peruana ante Paraguay
A pesar de no estar entre los convocados, Paolo Guerrero estuvo en el coloso José Díaz para apoyar a la selección peruana. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.
La selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Pese a no estar entre los convocados, Paolo Guerrero asistió al Estadio Nacional para apoyar a sus compañeros. Como un hincha más, el 'Depredador' observó la dolorosa derrota del equipo nacional.
Paolo Guerrero estuvo en el Nacional. Foto: difusión.
Noticia en desarrollo...