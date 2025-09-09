La selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Pese a no estar entre los convocados, Paolo Guerrero asistió al Estadio Nacional para apoyar a sus compañeros. Como un hincha más, el 'Depredador' observó la dolorosa derrota del equipo nacional.

Paolo Guerrero estuvo en el Nacional. Foto: difusión.

Noticia en desarrollo...