Franco Navarro respalda a Luis Ramos tras criticas por no marcar goles con Perú: "No ha sido el mejor pero tiene condiciones"

Franco Navarro defendió a Luis Ramos tras la derrota de Perú ante Paraguay y destacó la falta de delanteros como un problema antiguo de la selección.

Franco Navarro habló sobre Luis Ramos tras derrota de la selección peruana. Foto: composición LR/difusión/FPF
Franco Navarro habló sobre Luis Ramos tras derrota de la selección peruana. Foto: composición LR/difusión/FPF

Franco Navarro salió en defensa de Luis Ramos tras la derrota de Perú frente a Paraguay. En una reciente entrevista, el director deportivo de Alianza Lima habló sobre este tema y resaltó que la falta de delanteros es un problema que la selección arrastra desde hace tiempo. Además, recordó que, tras las salidas de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y en algún momento Paolo Guerrero, es un asunto en el que se debe reflexionar con mayor seriedad.

Asimismo, Navarro destacó que, aunque el debut del atacante del América de Cali con la Bicolor no fue el mejor, tiene condiciones para seguir mejorando. Señaló que necesita sumar experiencia y que, con el inicio de un nuevo ciclo en la selección peruana, Ramos deberá enfocarse en su desarrollo personal para consolidarse como figura en la ‘Blanquirroja’.

PUEDES VER: Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

lr.pe

Franco Navarro muestra su respaldo a Luis Ramos tras críticas

"Lo de Luis Ramos, en este momento que le ha tocado jugar, no ha sido lo mejor, pero creo que tiene condiciones y puede ganar experiencia. Ha mostrado cualidades que a uno le pueden permitir pensar que puede mejorar muchísimo, aunque todo depende de él", explicó el director deportivo.

"Yo creo que Ramos ha mostrado cosas importantes en Chankas y Cusco FC, y también algunas en América de Cali. El salto a la selección no es fácil para nadie, pero creo que depende de él. Ahora que se reinicia un nuevo ciclo, considero que puede ser una de las piezas importantes. Tiene que trabajar en sí mismo, entender que condiciones le sobran, pero debe asumir ese rol y potenciar las características que posee", agregó.

PUEDES VER: Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

lr.pe

Franco Navarro explica por qué es tan difícil encontrar un delantero

En otro momento, se le preguntó a Navarro por qué resulta tan difícil encontrar un '9' para la selección peruana.

“Se ha hecho difícil, porque de un día para otro se fue Claudio, Farfán y Paolo, aunque a Paolo hasta ahora lo tenemos y demuestra lo que es la disciplina, profesionalismo y las ganas de ponerse la camiseta de la selección y de Alianza. Pero es un tema que lo venimos hablando por décadas, porque es un tema para ponerse a pensar y en qué podemos ayudar de todos los lados, desde una práctica permanente donde marcar una línea de trabajo desde la cabeza y los clubes que permita darle todas las facilidades a los jugadores y trabajar específicamente en los puestos que le hacen falta al país. Ahora estamos rogándole a Paolo que pueda jugar unos partidos más, pero se le está complicando", señaló Navarro.

