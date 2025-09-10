HOYSuscripcion LR Focus

Selección venezolana despidió a su DT tras no alcanzar el repechaje: "Los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas"

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que, si bien reconocía el esfuerzo mostrado por Fernando 'Bocha' Batista, decidió cesarlo por no lograr los objetivos establecidos.

Fernando Batista dirigió a Venezuela en estas eliminatorias al Mundial 2026, así como en la Copa América 2024. Foto: AFP
Fernando Batista dirigió a Venezuela en estas eliminatorias al Mundial 2026, así como en la Copa América 2024. Foto: AFP

Un día después del pésimo cierre de eliminatorias que dejó a la Vinotinto sin el repechaje, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció el despido del entrenador Fernando Batista, quien había conducido al equipo a lo largo de todo este proceso clasificatorio para el Mundial 2026.

"Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección, junto con todo su cuerpo técnico", informó este miércoles la FVF a través de un comunicado oficial publicado vía redes sociales.

Comunicado oficial de la federación venezolana. Foto: FVF

Comunicado oficial de la federación venezolana. Foto: FVF

PUEDES VER: Figura de Venezuela anuncia su retiro de la selección tras no lograr el repechaje: 'Lo intenté por 17 años'

lr.pe

¿Por qué Venezuela despidió a Fernando Batista?

En el documento, la institución detalla que la causa principal para la salida del 'Bocha' fue no haber conseguido los "resultados deportivos establecidos", es decir, la clasificación a la Copa del Mundo o bien al repechaje.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", se lee en el comunicado.

La FVF remarcó que, si bien la escuadra dirigida por Batista mostró "evolución futbolística", los resultados obtenidos en el tramo final no cumplieron con las expectativas: "Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y la institución".

PUEDES VER: Jugadores de Venezuela rompen en llanto tras quedar fuera del repechaje y ser goleados por Colombia en Eliminatorias

lr.pe

¿Qué dijo Fernando Batista tras quedar fuera del repechaje?

En conferencia de prensa al final del partido que Venezuela perdió contra Colombia, el DT argentino pidió disculpas a la hinchada por el mal resultado, aunque, por sus palabras, había sugerido que se mantendría en el cargo.

"Es un momento muy duro, muy difícil, en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño, pero no pudo ser. La verdad que en estos momentos es difícil un análisis. En los siguientes días empezaremos a hacer un análisis cuando estemos más tranquilos. Pedirles disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje", declaró Batista.

