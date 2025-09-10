HOYSuscripcion LR Focus

Figura de Venezuela anuncia su retiro de la selección tras no lograr el repechaje: "Lo intenté por 17 años"

La derrota de Venezuela ante Colombia por 6-3 puso fin a la ilusión del repechaje al Mundial 2026 y significó la despedida de un jugador que debutó con la Vinotinto en 2003.

Jugador de 37 anuncio su retiro de la Vinotinto tras derrota frente a a Colombia. Foto: difusión
Jugador de 37 anuncio su retiro de la Vinotinto tras derrota frente a a Colombia. Foto: difusión

La dura derrota de Venezuela ante Colombia por 6-3 marcó el final de una ilusión y también el cierre de una era. La Vinotinto no pudo mantener su lugar en el repechaje y fue desplazada por Bolivia, que venció 1-0 a Brasil en la altura. Tras el encuentro, el capitán Tomás Rincón, visiblemente afectado, anunció su despedida de la selección.

“Lo intenté por 17 años”, declaró el jugador del Santos, de 37 años, quien deja atrás una extensa trayectoria con la Vinotinto. Durante estas Eliminatorias, Rincón disputó 13 de los 18 partidos y fue un líder indiscutible en el mediocampo.

PUEDES VER: DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

lr.pe

Tomas Rincón anuncia su retiro de la selección venezolana

"Dejé el alma por esta camiseta, me peleé con mis clubes para poder venir incluso cuando ya estábamos eliminados y ha sido duro no poder conseguirlo. Estoy orgulloso de haber sido parte, de alguna forma, del crecimiento del fútbol en mi país. Yo lo intenté por 17 años y no pude, espero que ellos puedan lograrlo. Me voy, honradamente, con la cabeza en alto"

Es importante mencionar que Rincón, al enterarse del triunfo de Bolivia, se sentó solo en el césped y no pudo contener las lágrimas, sabiendo que se había escapado su última chance de disputar un Mundial con Venezuela.

¿Cuántos partidos tiene Tomás Rincón con Venezuela?

Desde su debut en 2003 ha disputado 141 encuentros con la selección de Venezuela, consolidándose como el jugador con más presencias en la historia de la Vinotinto. Esta cifra lo convierte en el máximo referente del combinado nacional, reflejando su extensa trayectoria, compromiso y liderazgo dentro del fútbol venezolano.

PUEDES VER: Jugadores de Venezuela rompen en llanto tras quedar fuera del repechaje y ser goleados por Colombia en Eliminatorias

lr.pe

Otra figura de la Vinotinto también dice adiós

Al igual que Tomás Rincón, según medios de comunicación, Salomón Rondón también estaría cerca de retirarse de la Vinotinto, ya que el delantero tiene 35 años. De concretarse esta decisión, Venezuela perdería a dos de sus grandes referentes, quienes lo dieron todo por su selección a pesar de no haber logrado el sueño de disputar un Mundial.

