La selección venezolana perdió la gran chance de seguir con el sueño de clasificar al primer Mundial de su historia. La dura goleada 6-3 que le propinó Colombia en Maturín decretó su suerte en las Eliminatorias y los dejó sin chances de acceder al repechaje. Al finalizar el cotejo, varios jugadores de la Vinotinto rompieron en llanto en pleno campo de juego.

Las cámaras de televisión captaron a futbolistas como el talentoso volante Yeferson Soteldo y el experimentado arquero Rafael Romo lamentándose por el resultado.

Jugadores de Venezuela rompen en llanto tras quedar fuera del repechaje

El entrenador Fernando Batista no fue ajeno al dolor de sus dirigidos y se acercó a consolarlos. Otra de las postales que más llamó la atención tuvo como protagonista José Martínez, quien se recostó solo en uno de los arcos sin poder creer lo acontecido en el Monumental de Maturín por el cierre de las Eliminatorias.

¿Cómo quedó Venezuela en las Eliminatorias 2026?

La selección venezolana fue desplazada de la zona de repechaje en la última fecha de las Eliminatorias. Con su derrota y el triunfo de Bolivia contra Brasil, el combinado llanero culminó el certamen en la octava casilla con 19 unidades.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Conmebol

Noticia en desarrollo...