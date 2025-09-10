Perú vs Portugal por la Copa Davis: programación de los partidos, horarios y canal para ver la serie por el Grupo Mundial I

Todo va quedando listo para esta llave entre Perú y Portugal, por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. Tras haber vencido a Líbano como visitante a inicios de este año, el equipo peruano vuelve a ser local, esta vez frente al combinado europeo, en busca de su pase a los qualifiers del torneo.

El prometedor tenista Ignacio Buse, de apenas 21 años, lidera la delegación blanquirroja, que tiene como capitán al histórico Luis Horna. 'Nacho' viene lleno de confianza tras ganar el Challenger de Sevilla y buscará prolongar su buen momento con apoyo de compañeros como Gonzalo Bueno y el experimentado Juan Pablo Varillas.

Equipos de Perú vs Portugal por la Copa Davis

Así están integrados los equipos de Perú y Portugal para esta llave de Copa Davis. La delegación peruana se compone de tres singlistas y un doblista, mientras que el representativo luso llegará con cuatro singlistas y un doblista.

Perú

Ignacio Buse (112 ATP)

Gonzalo Bueno (209 ATP)

Juan Pablo Varillas (336 ATP)

Alexander Merino (117 dobles ATP).

Portugal

Nuno Borges (38 ATP)

Jaime Faria (124 ATP)

Henrique Rocha (170 ATP)

Frederico Ferreira (258 ATP)

Francisco Cabral (32 dobles ATP).

Equipo de Perú para la Copa Davis. Foto: Federación Peruana de Tenis

Perú vs Portugal por Copa Davis: programación y horarios

A falta del sorteo del fixture oficial de la serie, de momento solo se sabe que el primer día se jugarán dos partidos de singles y en la segunda jornada se disputarán un duelo de dobles y otros dos de singles.

En cuanto a los horarios, se tiene previsto que el viernes 12 de septiembre la acción inicie desde las 4.00 p. m. (hora peruana). El sábado 13, en tanto, todo comenzará a partir de las 2.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Perú vs Portugal por la Copa Davis?

La transmisión por TV de esta serie de Copa Davis estará a cargo de TV Perú (canal 7) por señal abierta y completamente gratis para todo el territorio peruano.

¿Dónde jugará Perú vs Portugal por la Copa Davis?

El escenario de esta serie intercontinental será la cancha Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición, recinto ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Entradas para Perú vs Portugal por la Copa Davis?

Las entradas para esta serie de Copa Davis entre Perú y Portugal están a la venta en la página web Ticketmaster.

Oriente alta: 145 soles

Oriente baja: 165 soles

Occidente alta: 165 soles

Occidente baja: 190 soles

Norte: 285 soles

Sur: 285 soles

Boxes: 2.300 soles.