Tenista regala gorra a niño en el US Open, pero adulto se la quita y desata indignación en redes sociales

El tenista Kamil Majchrzak no se percató de que su obsequio para un pequeño fanático le fue arrebatado por otro espectador, quien fue identificado como el CEO de una importante empresa.

Pese a los reclamos del niño, el hombre se guardó la gorra en el bolso de su esposa. Foto: composición de LR/captura de Eurosport
Pese a los reclamos del niño, el hombre se guardó la gorra en el bolso de su esposa. Foto: composición de LR/captura de Eurosport

El US Open 2025 dejó uno de los momentos más virales de este fin de semana, aunque no por algo ocurrido en la cancha, sino fuera de ella. El último viernes 29, poco después de que Kamil Majchrzak venciera al ruso Karen Khachanov, en redes sociales se viralizó un video que muestra cómo un adulto le arrebata a un niño la gorra que el tenista polaco le había ofrecido como regalo.

En las imágenes se aprecia el momento en que Majchrzak le extiende la prenda al pequeño fanático mientras firmaba autógrafos a otros espectadores. De lo que no se percató el deportista fue de la rápida maniobra con la que el sujeto le quitó la gorra al niño y, pese a los reclamos de este, se la guardó rápidamente en el bolso de su esposa.

¿Qué hizo Kamil Majchrzak tras el robo de la gorra a su fanático?

Tras enterarse del hecho, el tenista pidió ayuda a sus seguidores para localizar al menor afectado a fin de compensarle por el mal rato vivido. No tuvo que esperar mucho, pues este sábado logró reunirse con el niño en cuestión, de nombre Brock.

"Hoy, después del calentamiento, tuve una agradable reunión. ¿Lo reconocen?", fue la historia que el polaco compartió vía Instagram. "¡Hola, mundo, Brock y yo les deseamos un gran día!", escribió en otra publicación.

¿Quién es el hombre que le robó la gorra al niño en el US Open?

Aunque el incidente tuvo un final feliz para el niño, esto no aplacó la ira de los usuarios en las redes sociales. Además de criticar fuertemente el accionar del villano de la historia, los internautas llegaron a dar con su identidad: el empresario Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, una de las empresas de pavimentación de Polonia.

Antes de que pudiera desactivar los comentarios, el perfil en Instagram del hombre se llenó de comentarios sarcásticos en una antigua publicación que había hecho para presumir una medalla y gorra que recibió tras participar en una maratón en España.

"¿También se la robaste a un niño?", "Tanto dinero no compra clase... robar gorras a niños pequeños y luego sonreír", "¿Le has robado esa medalla a un niño también?", "¡Devuelve la gorra!", fueron algunos de los mensajes que recibió.

En las redes sociales del hombre, los usuarios dejaron ácidos comentarios. Foto: captura de Instagram

En las redes sociales del hombre, los usuarios dejaron ácidos comentarios. Foto: captura de Instagram

