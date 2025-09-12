Perú va ganando 2-0 a Portugal en la Copa Davis gracias a los triunfos de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

¡De sabor nacional! En este primer día de la serie, Perú se puso en ventaja en la Copa Davis luego de derrotar 2-0 a Portugal gracias a los triunfos de Gonzalo Bueno (209 ATP) e Ignacio Buse (112).

A primera hora, Bueno derrotó en un partidazo 2-1 al portugués Nuno Borges (38 ATP). Nuestra raqueta nacional empezó abajo con un 3-6, pero en el segundo y tercer set remontó para un claro 6-2 y 7-5.

“Estoy emocionado. estas batallas son para las que me preparé. Físicamente estoy bien, le puse corazón a este partido. En la Copa Davis no interesa el ranking, cuando juego para Perú me transformo”, dijo Bueno para TV Perú.

Luego fue el turno del “Colorado”, quien demostrando su gran nivel tras ganar el Challenger de Sevilla, superó en dos sets a Jaime Faria (115).

En un juego que duró 1 hora con 9 minutos, Buse en el primer set derrotó con un contundente 6-0. Para la segunda tanda el tenista nacional se impuso 6-2 al portugués.

“Es un honor jugar a este nivel. Esto es Copa Davis y puede pasar cualquier cosa, no existen los rankings, es más cómo viene el jugador. No hay que confiarnos para nada”, dijo Buse.

Hoy continuarán los partidos en dobles y singles. La pareja Buse y Juan Pablo Varillas ante Francisco Cabral y Nuno Borges (2:00 p.m.).