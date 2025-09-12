HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Deportes

Gonzalo Bueno tras vencer a rival que le lleva más de 150 puestos en el ranking: "Para estas batallas me preparé"

Contra todos los pronósticos, el tenista peruano se impuso a Nuno Borges, el mejor representante de Portugal, por el primer partido de la Copa Davis.

Gonzalo Bueno es el segundo mejor tenista del equipo peruano. Foto: Federación Peruana de Tenis
Gonzalo Bueno es el segundo mejor tenista del equipo peruano. Foto: Federación Peruana de Tenis

Gonzalo Bueno (209 ATP) hizo a un lado los pronósticos negativos. El peruano tenía un durísimo partido ante Nuno Borges (52 ATP), por el primer partido de la serie contra Portugal en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. A pesar de la gran distancia entre ambos en el ranking ATP, el tenista de 21 años demostró 'garra' y sacó adelante el encuentro, que ganó por 2-1 (3-6, 6-2 y 7-5) tras casi dos horas y media de juego.

Pese a perder el primer set, Bueno se sobrepuso para el segundo parcial y en el tercero dio una verdadera muestra de coraje al luchar palmo a palmo contra el portugués. Con su victoria, le dio al Perú el primer punto en esta difícil llave rumbo a los qualifiers de febrero.

PUEDES VER: 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: ¿cuándo pelean por el título mundial supermediano de boxeo?

lr.pe

Gonzalo Bueno: "Cuando juego por Perú me transformo"

En declaraciones al final del partido, la segunda raqueta nacional expresó su emoción por el importante triunfo conseguido. "Estoy muy emocionado, tengo muchos sentimientos encontrados. Estas son las batallas para las que me preparé. Estoy muy feliz. Esto es solo el comienzo", manifestó para TV Perú.

"La Copa Davis es un torneo aparte. Cuando juego por Perú siento que me transformo y creo que todo el equipo también lo hace. Estoy muy feliz", agregó, además de confesar que sintió unas pequeñas molestias físicas durante el partido.

"La verdad se me puso un poco duro el cuádriceps y las piernas, pero saqué el partido con mucho corazón, hue... y entrega. Es hermoso lo que se siente. Para estos momentos me preparo y son los que uno sueña desde niño", culminó 'Gonza'.

Gonzalo Bueno terminó exhausto tras un maratónico tercer set que duró más de una hora. Foto: IPD

Gonzalo Bueno terminó exhausto tras un maratónico tercer set que duró más de una hora. Foto: IPD

PUEDES VER: Hincha de Alianza exige retirar publicidad con imagen de 'Bigote' Rodríguez, jugador de U. de Chile: 'Es enemigo'

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Gonzalo Bueno por Copa Davis?

El próximo partido que Gonzalo Bueno tiene programado para esta serie de Copa Davis 2025 será ante Jaime Faria (115 ATP), este sábado 13 de septiembre, por el segundo y último partido de singles en el día 2.

No obstante, el encuentro podría no producirse en caso de que el equipo peruano gane sus dos siguientes partidos y se quede con la llave por un marcador de 3-0, o bien Portugal remonte 3-1 tras el cuarto enfrentamiento.

Notas relacionadas
Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

LEER MÁS
[Copa Davis 2025] Programación de Perú vs Portugal: partidos del día 1, horarios y canal

[Copa Davis 2025] Programación de Perú vs Portugal: partidos del día 1, horarios y canal

LEER MÁS
Ignacio Buse y Gonzalo Bueno debutan hoy en la Copa Davis ante Portugal

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno debutan hoy en la Copa Davis ante Portugal

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

LEER MÁS
Renzo Garcés lanza contundente respuesta tras ratificársele sanción por insultar al árbitro: "Es imposible que yo diga lisuras"

Renzo Garcés lanza contundente respuesta tras ratificársele sanción por insultar al árbitro: "Es imposible que yo diga lisuras"

LEER MÁS
Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Sociedad: Minuto a minuto del partido entre madrileños y vascos por ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs Real Sociedad: Minuto a minuto del partido entre madrileños y vascos por ESPN y Disney Plus

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

Real Madrid vs Real Sociedad: Minuto a minuto del partido entre madrileños y vascos por ESPN y Disney Plus

Deportes

Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

Real Madrid vs Real Sociedad: Minuto a minuto del partido entre madrileños y vascos por ESPN y Disney Plus

'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: ¿cuándo pelean por el título mundial supermediano de boxeo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Martín Vizcarra pide renunciar al antejuicio y desafía al Congreso: "Díganle al Ministerio Público que me investigue"

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

César Sandoval cuestiona a López Aliaga por tren Lima-Chosica: "Llevar el tema al Congreso sí es politizar"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota