Gonzalo Bueno (209 ATP) hizo a un lado los pronósticos negativos. El peruano tenía un durísimo partido ante Nuno Borges (52 ATP), por el primer partido de la serie contra Portugal en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. A pesar de la gran distancia entre ambos en el ranking ATP, el tenista de 21 años demostró 'garra' y sacó adelante el encuentro, que ganó por 2-1 (3-6, 6-2 y 7-5) tras casi dos horas y media de juego.

Pese a perder el primer set, Bueno se sobrepuso para el segundo parcial y en el tercero dio una verdadera muestra de coraje al luchar palmo a palmo contra el portugués. Con su victoria, le dio al Perú el primer punto en esta difícil llave rumbo a los qualifiers de febrero.

Gonzalo Bueno: "Cuando juego por Perú me transformo"

En declaraciones al final del partido, la segunda raqueta nacional expresó su emoción por el importante triunfo conseguido. "Estoy muy emocionado, tengo muchos sentimientos encontrados. Estas son las batallas para las que me preparé. Estoy muy feliz. Esto es solo el comienzo", manifestó para TV Perú.

"La Copa Davis es un torneo aparte. Cuando juego por Perú siento que me transformo y creo que todo el equipo también lo hace. Estoy muy feliz", agregó, además de confesar que sintió unas pequeñas molestias físicas durante el partido.

"La verdad se me puso un poco duro el cuádriceps y las piernas, pero saqué el partido con mucho corazón, hue... y entrega. Es hermoso lo que se siente. Para estos momentos me preparo y son los que uno sueña desde niño", culminó 'Gonza'.

Gonzalo Bueno terminó exhausto tras un maratónico tercer set que duró más de una hora. Foto: IPD

¿Cuándo vuelve a jugar Gonzalo Bueno por Copa Davis?

El próximo partido que Gonzalo Bueno tiene programado para esta serie de Copa Davis 2025 será ante Jaime Faria (115 ATP), este sábado 13 de septiembre, por el segundo y último partido de singles en el día 2.

No obstante, el encuentro podría no producirse en caso de que el equipo peruano gane sus dos siguientes partidos y se quede con la llave por un marcador de 3-0, o bien Portugal remonte 3-1 tras el cuarto enfrentamiento.