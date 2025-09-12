'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: ¿cuándo pelean por el título mundial supermediano de boxeo?
Desde Las Vegas, Saúl 'Canelo' Álvarez pone en juego su cinturón supermediano ante Terence Crawford. La pelea solo se podrá ver, en exclusiva, por la plataforma Netflix.
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su cinturón de campeón mundial supermediano ante Terence Crawford. La pelea entre el mexicano y su retador estadounidense se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y será transmitida a nivel internacional por la plataforma de streaming Netflix. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE de esta velada, ingresa a la web de La República.
Tras una serie de peleas consideradas como poco emocionantes por los aficionados, el 'Canelo' vuelve al cuadrilátero para un combate algo más desafiante. El campeón mexicano tendrá al frente a Terence 'Bud' Crawford, quien llega con una temible racha de 41 peleas invicto en toda su carrera.
¿A qué hora pelean 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford?
En territorio mexicano, la pelea estelar entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford empezará alrededor de las 9.00 p. m. La velada iniciará desde cuatro horas antes, con las preliminares.
- Costa Rica: 9.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 10.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 11.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 12.00 a. m. (domingo 14)
- España: 5.00 a. m. (domingo 14).
¿Dónde ver 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford?
La transmisión de esta pelea entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford estará a cargo, en exclusiva, de la plataforma de streaming Netflix a nivel mundial.
Pronóstico de 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford
Las cuotas de las apuestas en este combate están a favor de 'Canelo' Álvarez por un margen moderado. Terence Crawford tiene las probabilidades en su contra debido a que se vio forzado a subir algunas divisiones para poder pelear.
- Betsson: gana Canelo (1,55), empate (17,50), gana Crawford (2,58)
- 1XBet: gana Canelo (1,64), empate (21,00), gana Crawford (2,49).
'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: cartelera completa
Así se desarrollará la cartelera de esta velada pugilística. Además de la pelea estelar, habrá otros dos combates en los que se pondrán en juego títulos de campeón.
- Canelo Álvarez vs Terence Crawford – 12 asaltos, título indiscutible (Pelea estelar
- Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 asaltos, peso superwélter por (Pelea coestelar)
- Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 asaltos, título interino supermediano del CMB.
- Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 asaltos, peso superpluma.
- Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 asaltos, peso medio.
- Ivan Dychko vs Jermaine Franklin – 10 asaltos, pesos pesados.
- Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 asaltos, peso superpluma.
- Sultán Almohamed vs Martín Caraballo – 4 asaltos, peso superligero.
- Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 asaltos, peso semipesado.
- Marco Verde vs Marcos Osorio Betancourt – 6 asaltos, peso supermediano.
Últimas peleas de 'Canelo' Álvarez
En sus cinco peleas más recientes, el 'Canelo' se impuso por decisión de los jueces luego de completar los doce asaltos.
- Canelo Álvarez vs William Scull | victoria por puntos
- Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga | victoria por puntos
- Canelo Álvarez vs Jaime Munguia | victoria por puntos
- Canelo Álvarez vs Jermell Charlo | victoria por puntos
- Canelo Álvarez vs John Ryder | victoria por puntos.
Últimas peleas de Terence Crawford
Crawford viene de una buena racha de victorias por KO y KO técnico, aunque en su última pelea ganó por puntos.
- Israil Madrimov vs Terence Crawford | victoria por puntos
- Terence Crawford vs Errol Spence Jr. | victoria por KO técnico
- Terence Crawford vs David Avanesyan | victoria por KO
- Terence Crawford vs Shawn Porter | victoria por KO técnico
- Terence Crawford vs Kell Brook | victoria por KO técnico.