USA

Trump recibe abucheos en final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

No es la primera vez. Donald Trump fue abucheado de forma contundente durante otra edición del US Open en 2015.

Donald Trump recibió causó retrasos en la final del US Open entre Sinner y Alcaraz.
Donald Trump recibió causó retrasos en la final del US Open entre Sinner y Alcaraz. | Composición LR

Donald Trump fue abucheado brevemente durante la esperada final del US Open 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. La presencia del presidente estadounidense generó tensión entre los asistentes.

La aparición de Trump obligó a implementar un protocolo de seguridad reforzado y provocó un retraso de más de 30 minutos en el inicio del partido. Muchos espectadores tuvieron que esperar fuera del estadio mientras eran revisados.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

Donald Trump recibe abucheos en final del US Open

El presidente Donald Trump fue abucheado brevemente al llegar al palco principal del estadio Arthur Ashe, justo antes del inicio del partido. Aunque no se trató de una reacción generalizada, sí fue lo suficientemente notoria.

Según medios como AFP, no es la primera vez que ocurre. En 2015, cuando aún era candidato presidencial, Trump fue abucheado de forma contundente durante otra edición del torneo.

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

¿Quién ganó la final del US Open 2025?

El duelo entre Jannik Sinner (1° ATP) y Carlos Alcaraz (2° ATP) ya es considerado una rivalidad histórica. Ambos llegaron a esta final como los grandes favoritos, y el ganador no solo obtuvo el título del US Open 2025, sino también el número uno del ranking mundial.

El partido, transmitido por ESPN y Disney+, marcó la tercera final consecutiva entre ellos en un Grand Slam. Sin embargo, la final comenzó con casi una hora de demora. La causa principal fue el protocolo de seguridad reforzado por la llegada de Donald Trump.

