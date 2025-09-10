HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Bolivia hizo historia al vencer a Brasil 1-0 con un gol de penalti de Miguel Terceros, asegurando su pase al repechaje con la esperanza de clasificar al Mundial.

Samir Xaud presidente de la CBF criticó la falta de organización tras la derrota frente a Bolivia. Foto: difusión
Samir Xaud presidente de la CBF criticó la falta de organización tras la derrota frente a Bolivia. Foto: difusión

En la altura, Bolivia hizo historia frente a Brasil. La selección boliviana consiguió una hazaña histórica al imponerse 1-0 a la ‘Canarinha’ con gol de penal de Miguel Terceros. Con este triunfo, ‘La Verde’ aseguró su cupo al repechaje y quedó cerca de regresar a un Mundial, algo que no logra desde 1994. Sin embargo, tras el encuentro, Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, estalló tras la derrota.

El mandamás de la CBF criticó la falta de organización y, al mismo tiempo, la entidad compartió un video en el que se observa a los alcanzapelotas escondiendo los balones. Además, señaló que jugaron en contra de los árbitros y la policía, calificando el evento deportivo como un verdadero desastre.

PUEDES VER: Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

lr.pe

¿Qué dijo el presidente de la CBF tras perder ante Bolivia?

Samir Xaud, en conversación con los medios, arremetió y criticó la altura, así como la actuación de los árbitros, la policía y los recogepelotas.

"Lo que pasó hoy aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue falta de juego. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanza pelotas, que sacaban las pelotas del campo y las escondían. Fue un verdadero desastre. Eso no es lo que esperamos para el fútbol mundial, ni siquiera para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es que sea aún más grande. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, dificulta la práctica del fútbol, jugando contra 14 hombres en el campo frente a una selección nacional. Esto no puede pasar. Es absurdo", explicó Xoud.

PUEDES VER: Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

lr.pe

Próximos partidos de Brasil en el 2025

La selección brasileña, ahora bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, suma 7 puntos en sus primeros 4 partidos, tras empatar con Ecuador, vencer a Paraguay y Chile, y caer ante Bolivia. Sus próximos compromisos serán en Asia: el 10 de octubre frente a Corea del Sur en Seúl y el 14 contra Japón en Tokio.

Notas relacionadas
Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

LEER MÁS
Bolivia se queda con el repechaje: venció 1-0 a Brasil en El Alto y disputará un cupo para el Mundial 2026

Bolivia se queda con el repechaje: venció 1-0 a Brasil en El Alto y disputará un cupo para el Mundial 2026

LEER MÁS
Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

LEER MÁS
Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

LEER MÁS
Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Deportes

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Pedro García y su contundente crítica tras fracaso de Perú en Eliminatorias: "El peor de la historia"

Sergio Peña pidió respeto a hinchas por compañeros en Perú tras debacle en Eliminatorias y apunta: "Otros jugadores no dan la cara"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota