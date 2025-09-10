En la altura, Bolivia hizo historia frente a Brasil. La selección boliviana consiguió una hazaña histórica al imponerse 1-0 a la ‘Canarinha’ con gol de penal de Miguel Terceros. Con este triunfo, ‘La Verde’ aseguró su cupo al repechaje y quedó cerca de regresar a un Mundial, algo que no logra desde 1994. Sin embargo, tras el encuentro, Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, estalló tras la derrota.

El mandamás de la CBF criticó la falta de organización y, al mismo tiempo, la entidad compartió un video en el que se observa a los alcanzapelotas escondiendo los balones. Además, señaló que jugaron en contra de los árbitros y la policía, calificando el evento deportivo como un verdadero desastre.

¿Qué dijo el presidente de la CBF tras perder ante Bolivia?

Samir Xaud, en conversación con los medios, arremetió y criticó la altura, así como la actuación de los árbitros, la policía y los recogepelotas.

"Lo que pasó hoy aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue falta de juego. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanza pelotas, que sacaban las pelotas del campo y las escondían. Fue un verdadero desastre. Eso no es lo que esperamos para el fútbol mundial, ni siquiera para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es que sea aún más grande. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, dificulta la práctica del fútbol, jugando contra 14 hombres en el campo frente a una selección nacional. Esto no puede pasar. Es absurdo", explicó Xoud.

Próximos partidos de Brasil en el 2025

La selección brasileña, ahora bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, suma 7 puntos en sus primeros 4 partidos, tras empatar con Ecuador, vencer a Paraguay y Chile, y caer ante Bolivia. Sus próximos compromisos serán en Asia: el 10 de octubre frente a Corea del Sur en Seúl y el 14 contra Japón en Tokio.