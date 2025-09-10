HOYSuscripcion LR Focus

Niño boliviano viral en 2023 revive épica celebración tras clasificación de Bolivia al repechaje: ''Hace tiempo que no clasificamos''

Un niño boliviano, conocido por su celebración viral tras la victoria ante Perú hace dos años, volvió a emocionar a la afición de la ‘verde’ al compartir un mensaje lleno de alegría y emoción.

Niño boliviano que se volvió viral en el 2023 celebró la clasificación de Bolivia al repechaje intercontinental.
Niño boliviano que se volvió viral en el 2023 celebró la clasificación de Bolivia al repechaje intercontinental. | Foto: composición LR/TikTok

Luego de la clasificación de Bolivia al repechaje intercontinental, la afición de la ‘verde’ estalló de alegría en el Estadio Municipal de El Alto. Sin embargo, un niño boliviano que se hizo viral en 2023, después de que su selección venciera a Perú por 2-0 tras un inicio deplorable en las primeras cuatro jornadas, volvió a aparecer y, esta vez, no tuvo mejor idea que revivir su épica celebración con un mensaje diferente que llegó al corazón de muchos seguidores.

La emoción del niño boliviano al ver que su selección jugará el repechaje intercontinental

El mismo niño que celebró aquella lejana victoria de la selección boliviana por 2-0 ante Perú, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, jamás imaginó que, luego de dos años de un arduo proceso clasificatorio, la suerte volvería a sonreírle a la fanaticada del país altiplánico. En un video publicado en las redes sociales, el menor de edad no dudó en mostrar su emoción y alegría con un mensaje diferente en contraste del 2023: ''Clasificamos, clasificamos. Hace tiempo que no clasificamos al repechaje'', exclamó.

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

lr.pe

La reacción del pequeño ha generado numerosas opiniones cargadas de ternura y, sobre todo, de alegría por el estado de ánimo que transmite el video. Entre los mensajes más destacados de los usuarios se puede leer: ‘A ver si ganan el repechaje’, ‘Salió este niño y Bolivia comenzó a subir’, ‘Estoy cansado, jefe’, ‘Se pondrá como el aguante Talleres’, ‘El aguante Talleres versión altiplánico’.

La algarabía de la fanaticada boliviana tras la clasificación de la 'verde' al repechaje

El triunfo de la selección boliviana ante Brasil por la mínima diferencia dejó a la ‘verde’ en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, relegando a Venezuela al octavo lugar tras su derrota por 6-3 frente a Colombia. Este resultado marcó un hito histórico para Bolivia, que tendrá la posibilidad de clasificarse a una cita mundialista después de 32 años de ausencia.

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

lr.pe
Los hinchas bolivianos vibraron al máximo en una noche inolvidable y ahora están a la expectativa de cómo su selección afrontará el repechaje intercontinental, en el que participarán otras cinco selecciones. A falta de que se confirme la sede neutral, esta instancia se llevará a cabo en marzo de 2026.

