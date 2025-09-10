En un cierre de partido dramático, la selección boliviana superó a Brasil en el Estadio Municipal De El Alto y clasificó al repechaje. La Verde le ganó el puesto a Venezuela, que perdió ante Colombia en Maturin, y ahora tiene la gran posibilidad de sellar su clasificación al Mundial 2026. Como era de esperarse, este objetivo logrado por parte del equipo que dirige Óscar Villegas se celebró de manera eufórica en territorio boliviano. Uno de los momentos que se volvió viral fue la reacción de un relator tras el pitazo final.

Un comunicador del medio 'Futbol Canal' no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto luego de que el árbitro Cristian Garay pitara el final del partido. Tras ello, estalló de euforia y señaló que Bolivia había concretado su vuelta a un mundial.

Relator de medio boliviano y su emotiva reacción tras clasificación al repechaje

"La emoción no me permite seguir este partido, estoy emocionado igual que ustedes, pida la pelota Garay, por favor. Señores, estamos, estamos en el repechaje, estamos en el repechaje, lo logramos, lo logramos, volvimos al Mundial, estamos ahí", dijo en un primer momento.

Luego, el comunicador agregó: "Por toda la gente que creyó y no creyó y ahora sueña, se hizo realidad. Mi Bolivia está en el Mundial, ha llegado al repechaje... ahora a seguir con ese patriotismo que nos tiene en un mundial, a estos muchachos que se sacaron la bronca".

¿Cuándo jugó Bolivia por última vez un repechaje?

La Verde estuvo en esta instancia por última vez fue en 1977, durante su recorrido rumbo al Mundial de Argentina 1978. Ahora, casi 50 años después, consiguieron un cupo de repesca por segunda vez.