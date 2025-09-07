Piero Cari es uno de los jóvenes que ha tenido una aparición destacable en el fútbol nacional en el último tiempo. Debido a sus actuaciones en Alianza Lima, el mediocampista de 18 años fue convocado a la selección peruana por primera vez para el cierre de las Eliminatorias 2026, aunque no pudo debutar ante Uruguay tras quedar fuera de lista. La confianza de Néstor Gorosito en el cuadro íntimo, donde no solo ha jugado Liga 1, sino Copa Libertadores, ha sido clave para el 'Potrillo', quien ha entrado en el radar para ser considerado como una de las promesas de nuestro balompié. En medio de todo ello, surgieron rumores de que Cari estaría siguiendo seguido por Dieter Schreiber, scout para Latinoamérica de Bayer Leverkusen.

En una reciente entrevista para 'Alianza Lima TV', Gorosito pidió que su dirigido sea cuidado alejando este tipo de rumores que ya lo acercan al Viejo Continente y solicitó calma para la carrera del volante nacional, asegurando que todo llegará en su debido momento.

Néstor Gorosito sobre Piero Cari: "Ya va a llegar el momento que lo vendan"

"¿Cómo cuidar a Piero Cari? Principalmente que terminen con mentiras. En el caso especial de Piero, pero para todos. Jugó medio partido y que lo quiere Bayer Leverkusen, Real Madrid, que terminen con eso, que ya va a llegar el momento que lo vendan", declaró para 'Alianza Lima TV'.

Luego, el popular 'Pipo' aconsejó que la familia de Piero sea realista en todo momento. Además, se mostró confiado en que pronto jugará en Europa y que también será una pieza clave en la selección peruana para los siguientes años.

"¿Algún consejo? Que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, y va a jugar en la selección por 15 años", respondió.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Según Transfermarkt, portal especializado en base de datos, el habilidoso volante posee una cotización de 200 mil euros.