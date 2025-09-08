HOYSuscripcion LR Focus

Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana para las próximas Eliminatorias: "Se acercó a Lozano"

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, el volante de la selección peruana habría sostenido una conversación con Agustín Lozano luego de caer 3-0 ante Uruguay en las Eliminatorias.

Renato Tapia es uno de los capitanes de la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Movistar
Renato Tapia es uno de los capitanes de la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Movistar

La selección peruana se prepara para enfrentarse a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias. Sin chances de disputar al Mundial 2026, el combinado nacional espera despedirse de su gente de la mejor manera. En medio de este panorama, existe mucha incertidumbre entre los hinchas por saber si Óscar Ibáñez se mantendrá en el cargo o habrá un nuevo entrenador para el siguiente proceso clasificatorio.

Si bien el exportero asumió las riendas de la Bicolor de manera interina, en las últimas horas se dio a conocer que el volante Renato Tapia habría pedido la continuidad del estratega en el banquillo.

lr.pe

Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, después de ser goleados ante Uruguay en Montevideo, el popular 'Capitán del futuro' conversó con Agustín Lozano para solicitar que Ibáñez siga dirigiendo a la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

"Luego de la goleada de Uruguay a Perú. Renato Tapia se acercó al presidente de la Federación, Agustín Lozano, y le pidió, más allá de la dura derrota de Perú, que Óscar Ibáñez pueda seguir no solo hasta noviembre; sino, para el próximo proceso", reveló en RPP.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la continuidad de Óscar Ibáñez?

Sobre la permanencia de Ibáñez al mando de la Blanquirroja, Jean Ferrari, director general de la FPF no descartó esta opción, pero dejó en claro que no se van a tomar decisiones hasta que finalicen las Eliminatorias.

"No puedo adelantar nada. Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes. Ha sido un mal partido, pero los detalles se evaluarán internamente. Hay una secretaría técnica y un equipo de trabajo que recién se ha incorporado a la FPF y que tendrá un rol clave en la reestructuración", indicó ante los medios.

lr.pe

¿Cómo le va a Óscar Ibáñez en la selección peruana?

El recordado exasistente de Ricardo Gareca fue nombrado entrenador interino tras la salida de Jorge Fossati. Bajo sus órdenes, la selección peruana disputó 5 partidos oficiales, con un salgo de 1 triunfo, 2 derrotas y 2 empates.

