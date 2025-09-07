La selección argentina afronta una de las mejores épocas de su historia. Más allá del rol protagónico que tuvo Lionel Messi, uno de los grandes responsables del gran presente que afronta la vigente campeona del mundo es el entrenador Lionel Scaloni, quien reveló cómo trabaja con sus dirigidos y cuestionó a los entrenadores que siguen tendencias del fútbol moderno y le quitan libertad a sus jugadores.

Las palabras del DT de Argentina causaron repercusión en territorio peruano y uno de los que salió a respaldarlo fue Néstor Gorosito, actual estratega de Alianza Lima.

Néstor Gorosito respalda a Lionel Scaloni

Como es conocido, al popular 'Pipo' se le cuestionó en los últimos años por su escepticismo sobre el uso de la tecnología en el fútbol moderno. En ese sentido, Gorosito suscribió las recientes palabras que expresó Lionel Scaloni y dejó un 'picante' mensaje.

"Ven que los que verdaderamente saben de fútbol, hablan fácil. ¡Se entiende todo!", manifestó el técnico de 61 años en su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre los entrenadores del fútbol moderno?

Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, cuestionó las tendencias de los 'entrenadores modernos' que buscan quitarle libertad a los jugadores y controlar todos los aspectos del juego.

"Es imposible que yo les diga 'hagamos esta jugada'... Yo lo que intento es que cada uno se encuentre en posiciones, que se encuentren cómodos y ordenarlos cuando no tenemos la pelota. Para mí un equipo se arma cuando no tiene la pelota: quedamos seis de un lado y desacomodados, eso no es bueno para un equipo (...)" manifestó en el programa 'Simplemente Fútbol'.

"Después hacemos jugadas y ellos dentro de la cancha deciden cuál. Se van encontrando solos. Todos juegan bien, tiene un buen pie, es mucho más fácil. Hay otros entrenadores que te dicen 'hay que hacer esto'; y si no lo haces, no juegas. Y si no funciona esto, pongo a otro y ya está. Yo soy de los que, en esta selección, no puedo incidir mucho en el juego. Son ellos (jugadores) los que deciden", concluyó.