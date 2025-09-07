HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Deportes

'Pipo' Gorosito vuelve a la carga contra el fútbol moderno y usa de ejemplo a Scaloni: "Los que verdaderamente saben"

El entrenador de Alianza Lima compartió las declaraciones Lionel Scaloni, quien apuntó contra los estrategas que le quitan libertad a sus jugadores y buscan controlar todo el juego.

Lionel Scaloni fue campeón del mundo con la selección argentina en el 2022. Foto: composición LR/AFP
Lionel Scaloni fue campeón del mundo con la selección argentina en el 2022. Foto: composición LR/AFP

La selección argentina afronta una de las mejores épocas de su historia. Más allá del rol protagónico que tuvo Lionel Messi, uno de los grandes responsables del gran presente que afronta la vigente campeona del mundo es el entrenador Lionel Scaloni, quien reveló cómo trabaja con sus dirigidos y cuestionó a los entrenadores que siguen tendencias del fútbol moderno y le quitan libertad a sus jugadores.

Las palabras del DT de Argentina causaron repercusión en territorio peruano y uno de los que salió a respaldarlo fue Néstor Gorosito, actual estratega de Alianza Lima.

PUEDES VER: Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

lr.pe

Néstor Gorosito respalda a Lionel Scaloni

Como es conocido, al popular 'Pipo' se le cuestionó en los últimos años por su escepticismo sobre el uso de la tecnología en el fútbol moderno. En ese sentido, Gorosito suscribió las recientes palabras que expresó Lionel Scaloni y dejó un 'picante' mensaje.

"Ven que los que verdaderamente saben de fútbol, hablan fácil. ¡Se entiende todo!", manifestó el técnico de 61 años en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER: Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: 'Te voy a disfrutar como el primero'

lr.pe

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre los entrenadores del fútbol moderno?

Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, cuestionó las tendencias de los 'entrenadores modernos' que buscan quitarle libertad a los jugadores y controlar todos los aspectos del juego.

"Es imposible que yo les diga 'hagamos esta jugada'... Yo lo que intento es que cada uno se encuentre en posiciones, que se encuentren cómodos y ordenarlos cuando no tenemos la pelota. Para mí un equipo se arma cuando no tiene la pelota: quedamos seis de un lado y desacomodados, eso no es bueno para un equipo (...)" manifestó en el programa 'Simplemente Fútbol'.

"Después hacemos jugadas y ellos dentro de la cancha deciden cuál. Se van encontrando solos. Todos juegan bien, tiene un buen pie, es mucho más fácil. Hay otros entrenadores que te dicen 'hay que hacer esto'; y si no lo haces, no juegas. Y si no funciona esto, pongo a otro y ya está. Yo soy de los que, en esta selección, no puedo incidir mucho en el juego. Son ellos (jugadores) los que deciden", concluyó.

Notas relacionadas
Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría suspender el Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO, 7 de septiembre: números ganadores de la lotería de hoy, Sorteo Dominical, vía Telemetro

Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Resultados Sorteo Dominical EN VIVO hoy, 7 de septiembre: números ganadores Lotería Nacional de Panamá, vía Telemetro y TVN

Deportes

Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota