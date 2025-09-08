HOYSuscripcion LR Focus

Agustín Lozano definió el futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana tras partido con Paraguay: "El presidente nos pidió que..."

Perú está próximo a enfrentar a Paraguay en Lima por la última jornada de las Eliminatorias 2026. En este cierre del proceso clasificatorio, el futuro del seleccionador Óscar Ibáñez es centro de debate.

Óscar Ibáñez asumió las riendas de la selección peruana en febrero del 2025. Foto: composición LR/AFP
Óscar Ibáñez asumió las riendas de la selección peruana en febrero del 2025. Foto: composición LR/AFP

Perú quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 luego de caer por 3-0 frente a Uruguay en su más reciente partido. La selección nacional, que apenas logró dos triunfos en 17 fechas, acumuló solo 12 puntos en la tabla y quedó fuera de carrera. Ahora, buscará cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria ante Paraguay este martes 9, en el Nacional. Tras este nuevo revés futbolístico, la atención se centra en quién será el próximo encargado de dirigir a la Blanquirroja. En conferencia de prensa desde la Videna, Óscar Ibáñez confirmó que se quedará hasta fin de año en el banquillo de la Bicolor.

Según ratificó el exportero, quien llegó al primer equipo nocional hace unos meses para reemplazar a Jorge Fossati, él dirigirá los amistosos FIFA que tendrá Perú ante Chile y Rusia por pedido de Agustín Lozano, presidente de la FPF.

lr.pe

Óscar Ibáñez se quedará al mando de la selección peruana hasta finales del 2025

"Lo dije en la conferencia anterior, el presidente Agustín Lozano nos pidió que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí", declaró ante los medios. "El respaldo de los jugadores se ve dentro de la cancha, más allá de algunas dificultades, son jugadores que tienen un sentido de pertenencia con la selección, son respetuosos, y que tienen la valentía de afrontar cualquier situación. Lo demuestran en el campo. Los veo con la disposición con ganar y cerrar esta eliminatoria con un triunfo", agregó.

Este lunes 8 de septiembre, en la previa del Perú vs Paraguay, el estratega de 58 años participó de una rueda de prensa, la última de este proceso clasificatorio.

Perú jugará dos amistosos FIFA en Rusia en noviembre del 2025

Como parte de los amistosos FIFA de noviembre, Perú se medirá ante Rusia el miércoles 12 en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo y posteriormente, el martes 18, enfrentará a Chile en el Estadio Fisht de Sochi.

