Perú quedó oficialmente fuera de carrera por clasificar al Mundial 2026 hace unos días tras perder 3-0 en su última presentación ante Uruguay. La Bicolor, que solo ganó 2 encuentros de 17 jornadas, solo sumó 12 puntos y tratará de cerrar con victoria este proceso clasificatorio ante Paraguay el próximo martes 9. Tras este nuevo fracaso deportivo, ahora la mira está puesta en quién asumirá las riendas de la Bicolor. Según declaró Agustín Lozano, Óscar Ibáñez se quedará hasta fin de año y dirigirá algunos amistosos. No obstante, la postura de Jean Ferrari, director general de la FPF, sería diferente.

Según contó Mr. Peet en el programa 'A Presión', Ferrari y Lozano habrían tenido el primer corto circuito mientras analizaban la elección del nuevo DT una vez finalizada las Eliminatorias 2026. El reconocido narrador de fútbol informó ello citando a Carlos Álvarez, parte de la producción del mencionado programa.

De acuerdo a Peter Arévalo, Lozano desea que Ibáñez se quede hasta finales del 2025, pero Ferrari tiene planeado que la selección peruana comience a trabajar con el nuevo entrenador o un integrante del futuro comando técnico apenas culmine las clasificatorias 2026.

"Me dice producción que se habría dado el primer corto circuito en Videna, porque la postura de Agustín Lozano es que Ibáñez se quede hasta fin de año, como lo había prometido, pero la postura de la gerencia es que venga para las próximas fechas FIFA el futuro DT o alguien que vaya a integrar el comando técnico del futuro DT", dijo en 'A Presión'.

"La información de Carlos Álvarez es que la postura de Jean Ferrari terminada las eliminatorias es empezar a trabajar con el próximo técnico o en su defecto con alguien que integre el próximo comando técnico de la selección peruana. Esa es la postura de Jean contra la postura inicial de Lozano que dijo que Ibáñez se queda hasta fin de año pase lo que pase", remarcó.

Cabe precisar que la selección peruana disputará dos amistosos internacionales en noviembre de este año: ante Rusia y Chile. Ambos cotejos se desarrollarán en territorio ruso.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay?

El duelo entre ambas selecciones está pactado para el martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. (hora local) y será transmitido por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.