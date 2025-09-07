La selección peruana quedó sin chances de llegar al Mundial 2026 luego de ser goleada ante Uruguay en Montevideo. Más allá de que el combinado nacional no se juega nada en la última fecha de las Eliminatorias, se espera que este partido permita ver algunos jugadores que encabezarán el próximo proceso clasificatorio.

A poco de recibir al equipo de Gustavo Alfaro en el Nacional de Lima, el entrenador Óscar Ibáñez ensayó un 11 con varias sorpresivas. Para sorpresa de muchos, el lateral Oliver Sonne, que afronta un buen presente en el Burnley de la Premier League, no fue considerado.

Posible 11 de Perú ante Paraguay por Eliminatorias

La principal novedad en las prácticas fue el regreso del experimentado Carlos Zambrano a la línea defensiva. Asimismo, otros de los nombres que resaltaron fue Renato Tapia acompañando a Erick Noriega en la volante y Joao Grimaldo por una de las bandas.

Alineación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

¿Cuándo juegan Perú versus Paraguay?

El compromiso entre Perú y Paraguay se disputará este martes 9 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora paraguaya), en el Estadio Nacional.

¿Qué canal transmite el Perú contra Paraguay por Eliminatorias?

El partido entre Perú y Paraguay será televisado por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), en señal abierta, y por Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) en cable. En territorio albirrojo, el duelo se podrá ver por las señales de GEN y Hei.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se ubica en penúltima posición sin chance de alcanzar el boleto al repechaje. Por su parte, la Albirroja aseguró su clasificación directa al Mundial 2026.