La selección peruana pierde 1-0 ante Uruguay y los nervios dominan a los jugadores de la Bicolor. Pasados los 15 minutos del partido por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, la Bicolor estuvo a punto de recibir un segundo tanto luego de que Pedro Gallese intentara salir jugando ante la presión de Facundo Pellistri.

En lugar de hacer la simple y 'reventarla' tras el pase de uno de sus defensas, el 'Pulpo' trató de engañar al delantero charrúa, pero su disparo pegó justo en el pecho del atacante. De milagro, la pelota no tomó dirección de arco, aunque Pellistri logró salvarla en la línea para intentar seguir con el ataque.

¿Cómo va Perú vs Uruguay por eliminatorias?

Pasados los 40 minutos de este partido en Montevideo, el marcador es de 1-0 a favor de la Celeste. El gol del cuadro local llegó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Rodrigo Aguirre conectó un cabezazo tras ganarle en el juego aéreo a Luis Abram y liquidó a Gallese.