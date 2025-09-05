Pedro García recordó el desolador récord que consiguió la selección peruana de fútbol luego de caer goleado ante Uruguay por Eliminatorias 2025. El experimentado periodista, fiel a su estilo, soltó un dato que pocos tenían sobre la poca cuota goleada que tuvo el equipo de Óscar Ibáñez en la temporada. Además, la derrota ante los 'charrúas' lo dejan sin posibilidades de apuntar al repechaje mundialista.

El cuadro nacional mostró su peor versión ante Uruguay. Lamentablemente, el 1-4-2-3-1 no funcionó y fue contrarrestado por el buen juego e intensidad que presentaron los locales, en el Estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Clasificatorias.

¿Qué dijo Pedro García sobre la eliminación de Perú ante Uruguay?

"Voy a dedicarle, en el programa de hoy, una referencia sobre la ausencia de '9'. Es la primera vez en la historia de la selección peruana no hemos metido un solo gol de visita. Nunca antes cerramos la Eliminatoria de esa forma. Claramente, sin exagerar, no existimos arriba y ahora en defensa tampoco paramos a nadie. Hubo responsables directos y hoy tampoco vimos mediocampo. Yotún no tuvo el ritmo necesario para cortar al rival y todos los jugadores se la pasaron mirando. Un desastre de partido", enfatizó Pedro García en 'Vamos Al Var'.

¿Qué pasará con Óscar Ibáñez después de las eliminatorias sudamericanas?

Tras vivir una noche gris en Montevideo, donde se certificó la eliminación matemática de la selección peruana del Mundial, Pedro García destacó que, a pesar de la dura derrota ante Uruguay, el compromiso de Ibáñez al asumir la conducción de la 'bicolor' en una situación muy desfavorable ha sido uno de los aspectos más valorados, sobre todo porque logró sumar más puntos que en los procesos anteriores de Jorge Fossati y Juan Reynoso.

''A Ibáñez le aplaudo que haya aceptado el equipo, que haya puesto el pecho, la carita, y que en partidos anteriores como ante Ecuador en Lima, el partido ante Colombia en Barranquilla se plantó firme, le ganamos a Bolivia, Ibáñez con todo lo malo que ha hecho hizo más punto que Fossati y Reynoso'', sentenció el comunicador en RPP.