'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
Selección peruana ya tiene su primera baja ante Paraguay tras caer goleado ante Uruguay: es uno de los titulares de Ibáñez

El equipo nacional confirmó su primera baja previo al partido ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias. El creativo volante entró en el segundo tiempo, pero cometió una fuerte falta.

Baja sensible en la selección peruana ante Paraguay. Foto: Lr/ESPN
Baja sensible en la selección peruana ante Paraguay. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana de fútbol cayó goleador 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026. El equipo de Óscar Ibáñez mostró su peor versión y fue superado durante todo el partido e incluso confirmó su primera baja para el cierre del torneo. El cuadro nacional sufrió en todas las líneas y sigue sin meter goles en condición de visita. La dura eliminación se combina con una baja sensible en la zona de volantes pensando en Paraguay,

Este mediocampista es un titular en el esquema de Óscar Ibáñez por su precisión en los pases y la creatividad que tiene para armar juego. Además, su buen momento en Alianza Lima lo respalda con experiencia y minutos. Sin embargo, no jugará ante Paraguay.

¿Quién es la primera baja de Perú para el partido ante Paraguay por Eliminatorias?

La selección nacional no contará con el volante Sergio Peña por acumulación de tarjetas amarillas. De este modo, el futbolista de 29 años se perderá el cotejo frente a Paraguay el próximo martes 9 de septiembre en el Estado Nacional. El jugador de Alianza Lima reemplazó a 'Canchita' Gonzales en segundo tiempo, aunque tampoco logró encajar como enganche.

Ibáñez tendrá que mover la pizarra táctica y pondría a Jairo Concha 'para disimular la ausencia de Peña. El volante de Universitario de Deportes rinde de interior y también como enganche. No obstante, hasta ahora, no vimos su mejor versión en selección peruana.

Delegación de Perú llegó al hotel de concentración tras eliminación del Mundial 2026

América Deportes, al igual que otros medios deportivos del país, llegó hasta el hotel donde volverá a concentrar la Blanquirroja y captó la llegada de jugadores como Marcos López, Luis Abram, Erick Noriega, Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui, Renzo Garcés, Christofer Gonzáles, entre otros.

El elenco incaico cerrará su participación en este proceso clasificatorio ante Paraguay el próximo martes 9 de septiembre. El encuentro se jugará a partir de las 6.30 p. m. (hora local) en el Estadio Nacional.

¿Cuánto terminó el Perú vs Uruguay por eliminatorias?

El marcador final de este partido en Montevideo fue de 3-0 a favor de la Celeste. El primer gol del cuadro local llegó a los 14 minutos, cuando Rodrigo Aguirre conectó un cabezazo tras ganarle en el juego aéreo a Luis Abram y liquidó a Gallese.

En el segundo tiempo, Giorgian de Arrascaeta puso el segundo a los 58' luego de 'fusilar' al golero peruano tras una pelotera en el área. El tercer y definitivo gol fue obra de Federico Viñas, a los 79', con un remate de pierna izquierda.

