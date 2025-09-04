Guillermo Salas salió al frente para responder a Jefferson Farfán. El exentrenador de Alianza Lima explicó cómo se concretó la polémica salida de Wilmer Aguirre del elenco blanquiazul. "Pasó un tema que Farfán se retiraba del fútbol y él quería en ese momento que el 'Zorro' continuara en el club, pero yo como entrenador ya es diferente. Farfán era casi ya un jugador retirado. A veces la gente se confunde y yo pienso que él se confundió. Confundió la amistad con un tema profesional. Yo tenía que tomar decisiones, estaba en una institución grande como Alianza Lima. Tenía que tomar la mejor decisión para el club, no para 'Chicho'. Algunos les gusta y otros no", declaró para Hablemos de Max.