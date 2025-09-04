HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras fallo del PJ
Martín Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras fallo del PJ     Martín Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras fallo del PJ     Martín Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras fallo del PJ     
Fútbol Peruano

'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

El exentrenador de Alianza Lima contestó fuerte a la 'Foquita' por la polémica salida del 'Zorrito' del conjunto blanquiazul en el 2022.

Chicho Salas explicó por qué decidió que Wilmer Aguirre no siga en Alianza Lima. Foto: composición LR/Hablemos de Max
Chicho Salas explicó por qué decidió que Wilmer Aguirre no siga en Alianza Lima. Foto: composición LR/Hablemos de Max

Guillermo Salas salió al frente para responder a Jefferson Farfán. El exentrenador de Alianza Lima explicó cómo se concretó la polémica salida de Wilmer Aguirre del elenco blanquiazul. "Pasó un tema que Farfán se retiraba del fútbol y él quería en ese momento que el 'Zorro' continuara en el club, pero yo como entrenador ya es diferente. Farfán era casi ya un jugador retirado. A veces la gente se confunde y yo pienso que él se confundió. Confundió la amistad con un tema profesional. Yo tenía que tomar decisiones, estaba en una institución grande como Alianza Lima. Tenía que tomar la mejor decisión para el club, no para 'Chicho'. Algunos les gusta y otros no", declaró para Hablemos de Max.

Notas relacionadas
'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

LEER MÁS
'Chicho' Salas fue acercado para dirigir a histórico club de Liga 1: "Apuntan a otro perfil"

'Chicho' Salas fue acercado para dirigir a histórico club de Liga 1: "Apuntan a otro perfil"

LEER MÁS
Guillermo Salas puede regresar a la Liga 1: histórico club tiene en la mira al exentrenador de Alianza Lima

Guillermo Salas puede regresar a la Liga 1: histórico club tiene en la mira al exentrenador de Alianza Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Fútbol Peruano

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota