Las benevolentes sanciones que impuso Conmebol a Independiente y U. de Chile: multas económicas y jugar a puertas cerradas

Este jueves 4 de setiembre, Conmebol dio a conocer las sanciones para Independiente y U. de Chile tras la violencia que manchó el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después de que ambos conjuntos presentaron sus descargos y acudieron a audiencias, el ente máximo del fútbol sudamericano decidió desclasificar al Rey de Copas, por lo que el elenco chileno será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final del certamen continental.

A pesar de la gravedad de los incidentes, el organismo continental impuso benevolentes castigos a los equipos involucrados. Más allá de que Independiente no jugará la siguiente instancia de la Sudamericana, Conmebol los castigó con multas económicas y sin poder jugar con su público en los próximos compromisos.

Conmebol y las benevolentes castigos a Independiente y U. de Chile

La entidad continental resolvió excluir a Independiente de la competencia. Asimismo, el club argentino perderá la posibilidad de ser local durante sus próximos siete compromisos y, en igual número de partidos como visitante, no podrá contar con la presencia de su hinchada.

La Universidad de Chile afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima, aunque deberá hacerlo sin el aliento de su público en los próximos siete partidos como local. De la misma manera que sucedió con el club de Avellaneda, los seguidores chilenos tampoco podrán acompañar a su equipo en calidad de visitantes durante los siguientes siete compromisos.

Finalmente, la Conmebol multó con sanciones económicos a ambos conjuntos, los cuales ascienden los 250.000 dólares. Además, tendrán que mostrar un cartel con la frase "Basta de racismo, discriminación y violencia" en sus próximos encuentros.

¿Cuándo jugará U. de Chile contra Alianza por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se enfrentará a U. de Chile este jueves 18 de setiembre por la Copa Sudamericana. Los íntimos empezarán los cuartos de final como locales y cerrarán la llave en la casa del conjunto chileno.