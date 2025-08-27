HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Deportes

Néstor Gorosito pidió sanciones ejemplares para Independiente y U. de Chile: "Si podemos pasar directo a semis, mejor"

Néstor Gorosito se pronunció sobre el partido entre Independiente y U de Chile, pidiendo la pena máxima después de las violentas acciones registradas en el encuentro.

Gorosito reveló que Alianza Lima le gustaría jugar directamente la final. Foto: Lr/ESPN
Gorosito reveló que Alianza Lima le gustaría jugar directamente la final. Foto: Lr/ESPN

Néstor Gorosito rompió su silencio y por primera vez reveló su postura respecto al lamentable partido entre Independiente ante U de Chile. El experimentado entrenador recordó las repudiables acciones y sucesos violentos que registró la Conmebol en Argentina y pidió la pena máxima. Además, se mostró incómodo por el poco control que hubo en el picante encuentro por los octavos de final en Copa Sudamericana.

El excampeón de la Liga 1 sorprendió a todos los fanáticos del torneo continental al tumbarse a Gremio y a Universidad Católica con buen fútbol e intensidad. De este modo, crece la ilusión por acceder a las semifinales y pelear por la gloria. Hernán Barcos es el máximo goleador.

PUEDES VER: Álex Valera y las 7 veces que se perdió la convocatoria de la selección peruana: ¿cuáles fueron los motivos?

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Independiente y U de Chile?

"La resolución tiene que ser ejemplar. Se debe cumplir reglamentariamente lo que corresponda. Para mí sería muy lindo, si uno puede pasar a semifinales sin jugar, siempre es mejor. No es fácil para CONMEBOL impartir justicia en este caso. Me parece que debería haber un reglamento que diga que hacer si pasan estas cosas entre dos clubes participantes", enfatizó el experimentado técnico.

Además, analizó una posible revancha contra 'U' de Chile. "Eran dos clubes distintos. La U. de Chile era un equipo que tiene mucho más jugadores dinámicos, rápidos, mientras que Independiente había venido bien, pero tenía un bajón. Para mí ellos tenían mejores individualidades. Dos equipos diferentes para afrontar el partido final. Además, contaba con dos clases de jugadores con habilidades diferentes", aclaró el entrenador para ESPN.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún lanza rotundo mensaje en su regreso a la selección peruana: "Es importante que aparezcan nuevas caras"

lr.pe

¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol sobre el Independiente vs U. de Chile?

Luego de iniciar un proceso disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol estableció como plazo final el miércoles 27 de agosto para que ambos equipos presenten sus descargos. Según informó Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports Chile, la decisión oficial se daría a conocer mediante una resolución entre el 2 y 3 de septiembre.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

lr.pe

Conmebol anuncia cancelación de partido entre U de Chile vs Independiente

A través de un comunicado, la dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol anunció que el encuentro de vuelta entre Independiente vs Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 queda definitivamente cancelado debido a "la falta de garantías por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad".

Notas relacionadas
Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

LEER MÁS
¿Cuál es la 'deuda pendiente' que tiene Alianza Lima con la U. de Chile, su posible rival en Copa Sudamericana?

¿Cuál es la 'deuda pendiente' que tiene Alianza Lima con la U. de Chile, su posible rival en Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
Bolívar vs The Strongest EN VIVO HOY: transmisión online del superclásico por la Copa Paceña 2025

Bolívar vs The Strongest EN VIVO HOY: transmisión online del superclásico por la Copa Paceña 2025

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolívar vs The Strongest EN VIVO HOY: transmisión online del superclásico por la Copa Paceña 2025

China inaugura Juno, el detector de "partículas fantasma" más potente del mundo que podría descifrar el origen del universo

Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé desde el 27 de agosto por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres

Deportes

Bolívar vs The Strongest EN VIVO HOY: transmisión online del superclásico por la Copa Paceña 2025

Río Negro de San José vs Peñarol EN DIRECTO: sigue AQUÍ el partido por la Copa AUF Uruguay

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

La guerra de las gorras: "Brasil es de los brasileños" el eslogan en un gorra usada por Lula y sus ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota