Néstor Gorosito pidió sanciones ejemplares para Independiente y U. de Chile: "Si podemos pasar directo a semis, mejor"

Néstor Gorosito rompió su silencio y por primera vez reveló su postura respecto al lamentable partido entre Independiente ante U de Chile. El experimentado entrenador recordó las repudiables acciones y sucesos violentos que registró la Conmebol en Argentina y pidió la pena máxima. Además, se mostró incómodo por el poco control que hubo en el picante encuentro por los octavos de final en Copa Sudamericana.

El excampeón de la Liga 1 sorprendió a todos los fanáticos del torneo continental al tumbarse a Gremio y a Universidad Católica con buen fútbol e intensidad. De este modo, crece la ilusión por acceder a las semifinales y pelear por la gloria. Hernán Barcos es el máximo goleador.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Independiente y U de Chile?

"La resolución tiene que ser ejemplar. Se debe cumplir reglamentariamente lo que corresponda. Para mí sería muy lindo, si uno puede pasar a semifinales sin jugar, siempre es mejor. No es fácil para CONMEBOL impartir justicia en este caso. Me parece que debería haber un reglamento que diga que hacer si pasan estas cosas entre dos clubes participantes", enfatizó el experimentado técnico.

Además, analizó una posible revancha contra 'U' de Chile. "Eran dos clubes distintos. La U. de Chile era un equipo que tiene mucho más jugadores dinámicos, rápidos, mientras que Independiente había venido bien, pero tenía un bajón. Para mí ellos tenían mejores individualidades. Dos equipos diferentes para afrontar el partido final. Además, contaba con dos clases de jugadores con habilidades diferentes", aclaró el entrenador para ESPN.



¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol sobre el Independiente vs U. de Chile?

Luego de iniciar un proceso disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol estableció como plazo final el miércoles 27 de agosto para que ambos equipos presenten sus descargos. Según informó Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports Chile, la decisión oficial se daría a conocer mediante una resolución entre el 2 y 3 de septiembre.

Conmebol anuncia cancelación de partido entre U de Chile vs Independiente

A través de un comunicado, la dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol anunció que el encuentro de vuelta entre Independiente vs Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 queda definitivamente cancelado debido a "la falta de garantías por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad".

