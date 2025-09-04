HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Fútbol Peruano

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas detalló por primera vez toda la polémica que vivió con Paolo Guerrero cuando coincidieron en la UCV y reveló lo qe le dijo en ese cruce que tuvieron en el partido ante Alianza Lima.

'Chicho' Salas no dirige tras su salida de la UCV. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
'Chicho' Salas no dirige tras su salida de la UCV. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

En una entrevista para L1 MAX, 'Chicho' Salas se pronunció por primera vez sobre esa polémica escena que protagonizó con Paolo Guerrero cuando dirigía a César Vallejo. El entreanador nacional aseguró que el 'Depredador' no le había comunicado que se quería ir del equipo en la previa del encuentro contra Alianza Lima.

"Se dio una situación incómoda en ese partido con Alianza Lima. Ya había deseos de Paolo Guerrero de poder salir de Trujillo. Sí, no estaba cómodo. Entonces, tuvimos una conversación con Richard y Paolo, lo tratamos de animar para que se quede, quién no quisiera tenerlo por su experiencia, trayectoria y lo importante que era para el grupo, pero situaciones familiares, personales hicieron que no quiera continuar", dijo para L1 MAX.

"Si Paolo no hubiera querido continuar no hubiera salido en lista. Venía lesionado, va a la selección sin haber tenido una pretemporada, por eso que tuvo problemas de lesiones en Trujillo. Él estaba comprometido con el equipo, él quiso estar en el equipo, si no hubiera querido seguir en la institución, me lo hubiera dicho y no salía en lista y no teníamos ningún problema. Sobre la escena, le dije que quería tomarlo en cuenta. El partido estaba empatado y lo necesitaba, ahí me comunicó que no quería participar, que tenía otras cosas pensadas y ese fue el tema", agregó.

PUEDES VER: Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: 'Todo indica que va a ser…'

lr.pe
Notas relacionadas
¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Alianza Lima supera a Flamengo y River Plate como el club con mayor número de convocados en las Eliminatorias 2026

Alianza Lima supera a Flamengo y River Plate como el club con mayor número de convocados en las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima presentó descargos por caso Renzo Garcés y respondió fuerte a la acusación: "Actúen con imparcialidad"

Alianza Lima presentó descargos por caso Renzo Garcés y respondió fuerte a la acusación: "Actúen con imparcialidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Fútbol Peruano

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota