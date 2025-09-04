En una entrevista para L1 MAX, 'Chicho' Salas se pronunció por primera vez sobre esa polémica escena que protagonizó con Paolo Guerrero cuando dirigía a César Vallejo. El entreanador nacional aseguró que el 'Depredador' no le había comunicado que se quería ir del equipo en la previa del encuentro contra Alianza Lima.

"Se dio una situación incómoda en ese partido con Alianza Lima. Ya había deseos de Paolo Guerrero de poder salir de Trujillo. Sí, no estaba cómodo. Entonces, tuvimos una conversación con Richard y Paolo, lo tratamos de animar para que se quede, quién no quisiera tenerlo por su experiencia, trayectoria y lo importante que era para el grupo, pero situaciones familiares, personales hicieron que no quiera continuar", dijo para L1 MAX.

"Si Paolo no hubiera querido continuar no hubiera salido en lista. Venía lesionado, va a la selección sin haber tenido una pretemporada, por eso que tuvo problemas de lesiones en Trujillo. Él estaba comprometido con el equipo, él quiso estar en el equipo, si no hubiera querido seguir en la institución, me lo hubiera dicho y no salía en lista y no teníamos ningún problema. Sobre la escena, le dije que quería tomarlo en cuenta. El partido estaba empatado y lo necesitaba, ahí me comunicó que no quería participar, que tenía otras cosas pensadas y ese fue el tema", agregó.