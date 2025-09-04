Cuidado, Alianza Lima: U. de Chile reveló que apelarán ante Conmebol, pese a jugar cuartos de final de la Copa Sudamericana
¡No están conformes! Por medio de su presidente, U. de Chile avisó que apelará fallo de Conmebol, puesto que no están de acuerdo con la sanción de jugar sin público.
U. de Chile apelará el fallo de Conmebol. Michael Clark, presidente de la institución chilena, aseguró que están en desacuerdo con la sanción de jugar sin hinchada ante Alianza Lima. "Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar en los duelos disputados este año en la Copa Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir la situación. Desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación. El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores. Por esta razón, continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas", declaró.
Noticia en desarrollo...