Johan Fano salió en defensa del delantero nacional Luis Ramos tras el partido frente a Uruguay, en el que fue titular. Sin embargo, debido a la magnitud del encuentro, Ramos no pudo desplegar su juego. En una reciente entrevista, Fano resaltó que no se le puede exigir demasiado al jugador, ya que no recibió balones claros y estuvo constantemente disputando el balón con los defensas charrúas.

Durante la conversación, también señaló que las clasificatorias ya estaban prácticamente definidas desde la jornada 16 y fue crítico con el recambio generacional, pues, según él, esta situación seguirá afectando a la selección en las próximas Eliminatorias.

Johan Fano sale en defensa de Luis Ramos

"Ayer tocó 5 pelotas como mucho y cómo podemos exigirle a un delantero cuando no le llega un balón limpio y tiene que pelear contra 2 defensores. Ramos tuvo el ímpetu de luchar y marcar, y a eso se le tiene que sumar la capacidad de generar alguna oportunidad, pero si no te llega el balón, no se puede criticar, ya que todo el equipo está inmerso", explicó Fano para Radio Ovación.

Fano critica carencias del fútbol peruano

"La Eliminatoria la terminamos la fecha anterior, estas dos fechas que tanto se habló de la matemática, no había ninguna posibilidad. Si en 17 fechas, hemos anotado 6 goles, estas últimas jornadas teníamos que ganar por varios goles, se especuló mucho, pero las matemáticas no existen cuando hay una mala diferencia de goles" , explicó en un primer momento.

"Hubo decisiones abruptas como con el tema de Reynoso, creo que si Juan hubiese seguido tal vez no hubiésemos pasado por esta situación, pero hubo decisiones y sumado a eso la falta de posibilidades a las divisiones menores, el tema de extranjeros que aumenta, todo eso es un cúmulo que nos afecta", señaló el exjugador.

"Seguramente nos va a seguir afectando en las próximas Eliminatorias, ya que no hemos tenido un recambio generacional y los chicos de ayer, son los que van a disputar las próximas Eliminatorias" finalizó.