Johan Fano lamentó la no convocatoria de Cueva a la selección peruana. Foto: Composición LR

Johan Fano lamentó la no convocatoria de Cueva a la selección peruana. Foto: Composición LR

Lo consideran vital. A un día de disputarse el duelo entre la selección peruana y Colombia por la jornada 15 de las eliminatorias al Mundial 2026, el exdelantero se sinceró sobre la no convocatoria del ‘Aladino’ y dejó en claro que, para él, debió estar en la lista para estos encuentros cruciales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En conversación con el programa L1 Radio de L1 Max, Johan Fano fue invitado para analizar el presente de la Blanquirroja, que se encuentra penúltima en la tabla y con pocas opciones de llegar al repechaje, y se refirió al caso de Christian Cueva, quien quedó fuera de la nómina de Óscar Ibáñez para los duelos ante Colombia y Ecuador. Ante ello, lamentó la decisión y aseguró que él habría sido clave en este tipo de partidos.

PUEDES VER Óscar Ibáñez va definiendo su equipo titular ya sin Gianluca Lapadula ni Kenji Cabrera, desafectados por lesión

“Óscar debe tener sus motivos, pero Christian es el que te da plus y, en este partido, donde necesitamos tener el balón para que Colombia no te haga daño, necesitamos tener a esa gente de experiencia. Ustedes hablan de jugar con hombres con nombres; es donde necesitamos de él. Tal vez puede ser el jugador virtuoso que, en un momento, teniendo el balón, te puede dejar un mano a mano, y esa es la posibilidad que hoy no tenemos. Lo digo ahorita y lo vengo diciendo. Cueva es el jugador diferente de la selección.”, afirmó Fano.

Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ ha venido destacando con Cienciano por su buena actuación en la Copa Sudamericana, donde fue figura en el último partido y anotó el gol de penal que aseguró la clasificación del cuadro cusqueño a los octavos de final del torneo internacional.

Respalda a Ibáñez

Por otro lado, Fano valoró el trabajo de por Óscar Ibáñez al mando de la Selección Peruana y pidió respaldo para el técnico, quien asumió en medio de la crisis tras las campañas fallidas de Juan Reynoso y Jorge Fossati.

“Hoy creo más que nunca y respeto mucho la decisión de Óscar, y hay que apoyarlo por el proceso que está llevando, porque ha tomado un equipo bastante duro después de esos dos procesos con Juan y el profesor Fossati que no se dieron”, agregó.

¿Por qué Óscar Ibáñez no convocó a Christian Cueva?

Óscar Ibáñez afirmó que la selección peruana siempre recibirá a Christian Cueva con los brazos abiertos. No obstante, en esta ocasión, el entrenador enfatiza la importancia de que el futbolista de 33 años se enfoque en mantener su rendimiento en Cienciano y continúe en la senda de la regularidad que lo ha convertido en una figura clave en Cusco.

"Somos admiradores de su juego y todo lo que dio a la selección. Después de 8 meses de para, está encontrando cierta regularidad con minutos en campo. Esperamos que siga en ese proceso, lo queremos mucho. Es un jugador con una experiencia valiosa y seguramente va a tener la posibilidad. Hay que dejarlo tranquilo, que siga trabajando, encontrando la regularidad que a él le hace bien. La paz y la tranquilidad que necesita para que sea el Cueva que nosotros queremos. Las puertas están abiertas. Él es la selección", dijo ante la prensa local.