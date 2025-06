La selección peruana está de un gran reto. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Bicolor chocará ante Colombia en busca de un triunfo que le permita seguir soñando con clasificar al próximo Mundial. En la previa de este compromiso, algunas exfiguras del fútbol peruano brindan entrevistas para hablar sobre asuntos relacionados a la Blanquirroja. Uno de los que tomó la palabra fue Johan Fano, quien no dudó en criticar a los jugadores que rechazan representar los colores de su país.

En conversación con el programa 'L1 Max', Fano señaló que no concibe la idea de que existan jugadores que no quieren jugar por su selección. Bajo su punto de vista, la camiseta de la selección es sagrada y si alguien la rechaza, no debe volver a ser convocado.

Johan Fano criticó a jugadores que rechazan jugar por la selección peruana

"Para mí, lo vengo diciendo desde la primera oportunidad que tuve de vestir la camiseta de la selección, es sagrada. El día que alguien me diga que no, yo personalmente no lo volteo a ver. Cada técnico, cada jugador, cada persona tiene su opinión y hay que respetarla", respondió tras la interrogante de Erick Delgado, panelista del programa.

Asimismo, se animó a comentar cómo alinearía a la selección peruana de cara al decisivo partido frente a Colombia. "Con respecto a cómo plantearía yo el partido, jugaría con un 4-5-1 o un 4-4-2, pero lastimosamente, tendrían la posibilidad de usar a los dos '9', que son Ramos y Guerrero. Son delanteros que saben aguantar el balón, que pueden hacerle guerra a los centrales pero ¿después qué? vas a jugar con 34 grados", agregó.

Johan Fano cuestionó ausencia de Christian Cueva en la selección peruana

Johan Fano también habló sobre Christian Cueva. El popular 'Gavilán' mencionó que la Bicolor no puede prescindir de un jugador diferente como es 'Aladino'. Por ello, él lo hubiera llamado para esta fecha doble ante Colombia y Ecuador tras su buen momento en Cienciano.

"Yo lo hubiera convocado, no hay más. Peña no es Cueva, el diferente es el 'Enano'. Es la decisión de Óscar (Ibáñez), yo estoy hablando del punto de vista de Johan Fano", enfatizó.