Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

Pese a no estar convocado, Christian Cueva sigue de cerca a la selección peruana. El volante de Emelec fue un hincha más en su casa, pese a la dolorosa derrota ante Uruguay.

Christian Cueva no ha sido convocado a la selección peruana desde el 2024. Foto: composición LR/captura de 'Distintodiezfutbol'
La selección peruana tropezó en el Estadio Centenario tras caer 3-0 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con este resultado, la Bicolor se despide del sueño de clasificar al Mundial tras quedar penúltimo con 12 puntos en la tabla de posiciones. Para este compromiso, varios referentes no estuvieron por diversos motivos. Uno de los que no estuvo en la nómina de Óscar Ibáñez fue Christian Cueva, actual volante de Emelec.

El jugador de 33 años ha encontrado una mejor versión en el fútbol ecuatoriano. Desde su llegada, se encargó de tomar las riendas del Bombillo y los sacó de la zona de descenso. A pesar de su buen momento, 'Aladino' no recibió el llamado y tuvo que ver el choque ante los charrúas desde su casa.

lr.pe

Christian Cueva vio la eliminación de Perú desde su televisión

A través de redes sociales, se hizo viral un video de Christian Cueva viendo del Perú vs Uruguay desde su televisión. El talentoso futbolista se encontraba al filo de su cama expectante de que la Blanquirroja pueda revertir el marcador adverso.

Recordemos que Cueva no ha vuelto a vestir los colores de la selección peruana desde junio del 2024. La última vez que jugó por su país fue en la Copa América de aquel año, cuando Jorge Fossati lo llevó al torneo continental, pese a encontrarse sin club.

lr.pe

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado a la selección peruana?

Hace algunas semanas, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló el motivo por el que Christian Cueva no fue convocado a la selección peruana. De acuerdo a su información, en Videna consideran que la presencia de 'Aladino' trae mucha atención de la farándula.

"Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula, a eso se debe su no convocatoria", dijo la comunicadora en el programa 'Estudio Fútbol'.

