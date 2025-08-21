HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

"La policía no hizo nada": Hincha chilena y su crudo relato del terror que vivieron en estadio de Independiente por Sudamericana

La prensa chilena se contactó con una aficionada de la Universidad de Chile que estuvo presente durante la barbarie que se desató en las tribunas del Estadio Libertadores de América.

El partido entre U. de Chile e Independiente fue cancelado en el arranque del segundo tiempo. Foto: AFP
El partido entre U. de Chile e Independiente fue cancelado en el arranque del segundo tiempo. Foto: AFP

El partido entre U. Chile e Independiente de Argentina fue manchado por los lamentables actos de violencia registrados en las tribunas. En medio de la barbarie, una aficionada chilena reveló los momentos de terror que vivieron en el Estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Es trágica la situación, porque los hinchas de Independiente entraron a la galería de la U. de Chile y la policía no hizo nada. La policía argentina no hizo nada (...). Empezaron a romper todo para entrar a nuestro lado, mientras que los chilenos hacían un muro de contención para que salieran las familias, porque al menos U. de Chile es un equipo que a todas partes lleva familias, niños, abuelitos", fue el testimonio de Scarleth Barrera en diálogo con Bío Bío Chile.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

lr.pe

Hincha chilena relata el terror vivido en estadio de Independiente

Durante su narración de los hechos, la hincha de la Universidad de Chile afirmó que hubo agresiones por parte de los policías argentinos.

"Yo no sé si hay gente muerte. También están diciendo que llevaron a mucha gente detenida injustificadamente. Incluso yo tuve que levantar las manos cuando salí porque vi que los policías estaban agrediendo. Yo tuve suerte de no ser agredida, pero vi a la policía pegando patadas. De verdad, fue muy catastrófico, pero yo no tengo la información de que murió gente", agregó.

Asimismo, contó cómo lograron escapar de las tribunas. "Rodeados totalmente por ellos. Nosotros bajamos la escalera, eran seis pisos, pero estos chicos que quedaron arriba no alcanzaron a bajar porque era mucha gente la que estaba bajando. Imagínate que la escalera eran de un metro y medio de ancho, y éramos más de tres mil personas bajando. Una situación caótica, catastrófica", concluyó.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Qué pasará con Independiente y la U. de Chile en Copa Sudamericana?

Luego de cancelarse en partido entre chilenos y argentinos, la Conmebol definirá en las próximas horas el resultado final y lo que pasará con ambos equipos en la competición. No se descarta que elimine a los 2 clubes de la Sudamericana.

Notas relacionadas
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

LEER MÁS
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Hernán Barcos le dejó su 'chiquita' a Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Nos abandonaste"

Hernán Barcos le dejó su 'chiquita' a Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Nos abandonaste"

LEER MÁS
Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota