El partido entre U. Chile e Independiente de Argentina fue manchado por los lamentables actos de violencia registrados en las tribunas. En medio de la barbarie, una aficionada chilena reveló los momentos de terror que vivieron en el Estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Es trágica la situación, porque los hinchas de Independiente entraron a la galería de la U. de Chile y la policía no hizo nada. La policía argentina no hizo nada (...). Empezaron a romper todo para entrar a nuestro lado, mientras que los chilenos hacían un muro de contención para que salieran las familias, porque al menos U. de Chile es un equipo que a todas partes lleva familias, niños, abuelitos", fue el testimonio de Scarleth Barrera en diálogo con Bío Bío Chile.

Hincha chilena relata el terror vivido en estadio de Independiente

Durante su narración de los hechos, la hincha de la Universidad de Chile afirmó que hubo agresiones por parte de los policías argentinos.

"Yo no sé si hay gente muerte. También están diciendo que llevaron a mucha gente detenida injustificadamente. Incluso yo tuve que levantar las manos cuando salí porque vi que los policías estaban agrediendo. Yo tuve suerte de no ser agredida, pero vi a la policía pegando patadas. De verdad, fue muy catastrófico, pero yo no tengo la información de que murió gente", agregó.

Asimismo, contó cómo lograron escapar de las tribunas. "Rodeados totalmente por ellos. Nosotros bajamos la escalera, eran seis pisos, pero estos chicos que quedaron arriba no alcanzaron a bajar porque era mucha gente la que estaba bajando. Imagínate que la escalera eran de un metro y medio de ancho, y éramos más de tres mil personas bajando. Una situación caótica, catastrófica", concluyó.

¿Qué pasará con Independiente y la U. de Chile en Copa Sudamericana?

Luego de cancelarse en partido entre chilenos y argentinos, la Conmebol definirá en las próximas horas el resultado final y lo que pasará con ambos equipos en la competición. No se descarta que elimine a los 2 clubes de la Sudamericana.