HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

Después de conocerse el fallo de la Conmebol, el conjunto argentino utilizó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

Independiente quedó fuera de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP
Independiente quedó fuera de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP

Independiente respondió fuerte a Conmebol y U. de Chile. A través de redes sociales, el conjunto argentino compartió un contundente mensaje tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. "Perdió el fútbol. Ganaron los violentos".

Mensaje de Independiente. Foto: X/Independiente.

Mensaje de Independiente. Foto: X/Independiente.

Notas relacionadas
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por América TV gratis: transmisión online del partido decisivo por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por América TV gratis: transmisión online del partido decisivo por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Pedro Gallese y su irresponsable 'canchereada' que casi termina en gol de Uruguay: Perú se salvó de milagro

Pedro Gallese y su irresponsable 'canchereada' que casi termina en gol de Uruguay: Perú se salvó de milagro

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
[Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS

[Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS

LEER MÁS
Paraguay vs Ecuador EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026: empezó el partido

Paraguay vs Ecuador EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026: empezó el partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota