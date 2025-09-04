Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"
Después de conocerse el fallo de la Conmebol, el conjunto argentino utilizó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.
Independiente quedó fuera de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP
Independiente respondió fuerte a Conmebol y U. de Chile. A través de redes sociales, el conjunto argentino compartió un contundente mensaje tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. "Perdió el fútbol. Ganaron los violentos".
Mensaje de Independiente. Foto: X/Independiente.