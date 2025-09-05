La selección peruana no pudo en Montevideo y cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas, los charrúas sumaron 27 puntos y sellaron su clasificación al Mundial. Por su parte, la Blanquirroja quedó relegada al noveno lugar con tan solo 12 unidades en la tabla de posiciones. Al término del partido, Carlos Zambrano, quien no tuvo ningún minuto, se pronunció en zona mixta.

En conversación con la prensa nacional, el actual jugador de Alianza Lima aseguró que estaba en las mejores condiciones para disputar el compromiso ante la Celeste. Sin embargo, tuvo que aceptar la decisión técnica de Óscar Ibáñez, quien optó por dejarlo fuera.

Carlos Zambrano revela que podía jugar en el Perú vs Uruguay

En principio, el 'Káiser' dio detalles del permiso que le pidió a Ibáñez para ausentarse algunos días. Posteriormente, señaló que no tenía ninguna lesión o percance que lo impedía jugar ante Uruguay.

"Yo hablé con Óscar. El permiso fue para unos chequeos personales, los tenía pactado hace mucho tiempo, el permiso no se lo pedí ahora, lo hice hace mucho tiempo. Solo me ausenté tres días y me junté con el grupo el domingo, llegué a Uruguay pronto. Yo estaba en óptimas condiciones, pero son decisiones del entrenador, que las toma por el bien del grupo y uno debe aceptarlas. Al final, yo tenía las ganas de jugar, pero son cosas que pasan y, si me toca estar en la banca por el bien del grupo, no hay problema. Todos queremos jugar, pero son decisiones del entrenador y se tienen que respetar", declaró.

Carlos Zambrano lamentó eliminación de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Carlos Zambrano expresó su tristeza por la eliminación de la selección peruana de cara al próximo Mundial. Bajo su punto de vista, las Eliminatorias comenzaron a perderse desde hace varios partidos y aseguró que el choque ante Uruguay era sumamente complicado sacarlo adelante.

"Es muy penoso terminar de esta manera, pero teníamos muy pocas posibilidades sinceramente. Veníamos a luchar, poner la cara, pero esto es fútbol. Nos está costando mucho sobre todo de visita. Vamos a tratar de terminar esto de la mejor manera. Nos queda un partido más en Lima y tratar de sacar un buen resultado", comentó.

"No es de ahora. Las Eliminatorias la venimos perdiendo hace mucho tiempo, no solamente este partido. Hoy prácticamente teníamos 1% de fe porque era muy duro, teníamos que golear y esperar que goleen a los otros, pero no bastaba con eso. Venimos a poner la cara, todos los que estamos acá queremos jugar, nos debemos a nuestro país. Estamos aquí poniendo el pecho sabiendo lo que se nos va a venir encima", finalizó.